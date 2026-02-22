Το Ομάν επιβεβαιώνει νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη την Πέμπτη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο ίδιος, η χώρα του οποίου που μεσολαβεί μεταξύ των δύο πλευρών, ανέφερε ότι οι συνομιλίες προγραμματίζονται «με θετική ώθηση ώστε να καταβληθεί η επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Νωρίτερα, το Axios είχε μεταδώσει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν ακόμη έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη, υπό την προϋπόθεση μιας λεπτομερούς ιρανικής πρότασης για πυρηνική συμφωνία μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Η τρέχουσα διπλωματική προσπάθεια είναι ενδεχομένως η τελευταία ευκαιρία που θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν, πριν ξεκινήσει τεράστια κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να στοχεύσει απευθείας τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει την πρόταση του Ιράν.

Αραγτσί: «Υπάρχουν ακόμη πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ»

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μια «καλή πιθανότητα» να βρεθεί μια διπλωματική λύση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Face the Nation» του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός είπε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», τόνισε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση, επωφελή για όλους», επιμένοντας ότι το Ιράν, «ως κυρίαρχο κράτος, διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αποφασίζει» για το αν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, έχουμε ασφαλώς το δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι απέναντι σε μια «επιθετική ενέργεια» κάθε απάντηση «είναι δικαιολογημένη και νόμιμη».

«Οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος. Πρέπει επομένως, προφανώς, να βρούμε μια άλλη λύση (…) και να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή» δήλωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.