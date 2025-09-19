Ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα απέρριψε τη μήνυση Τραμπ στους New York Times

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) απέρριψε την Παρασκευή τη μήνυση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στους New York Times, τους οποίους κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ ζητά 15 δισ. δολάρια.

Η αγωγή αφορούσε ένα βιβλίο και ένα άρθρο που έγραψαν οι δημοσιογράφοι της Times, Russ Buettner και Susanne Craig, τα οποία επικεντρώνονται στα οικονομικά του Τραμπ και στον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην τηλεοπτική εκπομπή «The Apprentice» πριν από την προεδρία του.

Ο Τραμπ ανέφερε στην αγωγή ότι «διαδίδουν κακόβουλα μια αφήγηση χωρίς βάση στην πραγματικότητα» ότι ο τηλεοπτικός παραγωγός Μαρκ Μπερνέτ μετέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο σε διασημότητα — «παρόλο που κατά τη στιγμή της δημοσίευσης και πριν από αυτήν οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι ο 79χρονος ήταν ήδη μια μεγάλη διασημότητα και είχε τεράστια επιτυχία στον επιχειρηματικό τομέα».

Τραμπ: Τι έγραψε για τη μήνυσή του

«Έχω τη μεγάλη τιμή να ασκώ αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Οι ‘Τάιμς’ επιδόθηκαν για δεκαετίες στη μέθοδο του να ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)»,συνέχισε.

Η ανακοίνωση καταγράφεται μια εβδομάδα μετά την απειλή του μεγιστάνα των ακινήτων πως θα προχωρούσε σε μήνυση και αγωγή κατά της εφημερίδας για την κάλυψη της όσον αφορά σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον θανόντα προαγωγό ανηλίκων κοριτσιών και χρηματομεσίτη με επαφές στην υψηλή κοινωνία.

Οι New York Times δεν έχουν αντιδράσει.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα πως τύπωσε ψέματα για τον ίδιο, την οικογένειά του και την επιχειρηματική δραστηριότητά του, καθώς και για κινήματα προσκείμενα στους ρεπουμπλικάνους και ιδεολογίες, ιδίως το «κίνημα πρώτα η Αμερική» και το «κίνημα MAGA». Πρόσθεσε ότι η μήνυση και αγωγή «κατατίθεται» σε δικαστήριο στη Φλόριντα, χωρίς να υπεισέλθει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

