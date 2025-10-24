O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν τη χώρα του με όπλα μεγάλου βεληνεκούς, ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ενισχύσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τους αποκτήσει.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε από το Λονδίνο ότι «μόλις ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες».