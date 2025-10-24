Μενού

Όπλα μεγάλου βεληνεκούς ζητά ο Ζελένσκι – «Μόλις νιώσει πίεση ο Πούτιν θα επανακκινήσει τις συνομιλίες»

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους τόμαχοκ από την «Συμμαχία των Προθύμων».

Reader symbol
Newsroom
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σύνοδο του ΝΑΤΟ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν τη χώρα του με όπλα μεγάλου βεληνεκούς, ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ενισχύσει την πίεση προς τη Μόσχα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τους αποκτήσει.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε από το Λονδίνο ότι «μόλις ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ