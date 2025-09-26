Αν η καθημερινότητά σας μοιάζει με σκηνή από ταινία του Κιούμπρικ, με τίτλους ειδήσεων που θυμίζουν προπομπό της αποκάλυψης, μην ανησυχείτε: δεν είστε μόνοι.

Οι παγκόσμιες εντάσεις συνεχίζουν να αποτελούν καθημερινότητα και η ιδέα ενός Τρίτου Παγκοσμίου πολέμου έχει αρχίσει να τρυπώνει στις συζητήσεις.

Αλλά ας μην πέσουμε στην παγίδα της καταστροφολαγνείας. Αντί να μετράμε κονσέρβες και να ψάχνουμε για καταφύγια, ας δούμε με δημοσιογραφική ματιά ποες χώρες (ή περιοχές) θα μπορούσαν να αποτελέσουν ασφαλή καταφύγια σε περίπτωση παγκόσμιας σύρραξης.

Γροιλανδία

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 56.000 κατοίκους, αποτελεί μια αραιοκατοικημένη περιοχή της Δανίας στον Βόρειο Ατλαντικό. Η στρατηγική της σημασία είναι περιορισμένη, ενώ η γεωγραφική της απομόνωση την καθιστά απίθανο στόχο σε περίπτωση παγκόσμιας σύγκρουσης.

Δεν διαθέτει στρατιωτικές βάσεις υψηλής σημασίας, ούτε συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συμμαχίες με στρατιωτικό χαρακτήρα. Η απουσία πόρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεωπολιτικό ενδιαφέρον ενισχύει την εικόνα της ως ασφαλές καταφύγιο.

Ισλανδία

Η Ισλανδία είναι μια χώρα με μακρά ιστορία πολιτικής ουδετερότητας. Δεν έχει εμπλακεί σε πολεμικές συγκρούσεις και δεν αποτελεί μέλος στρατιωτικών συμμαχιών με επιθετικό χαρακτήρα.

Η γεωγραφική της θέση, μακριά από τα κύρια μέτωπα, και η ενεργειακή της αυτάρκεια μέσω γεωθερμίας, την καθιστούν ιδιαίτερα ανθεκτική σε κρίσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, η Ισλανδία κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις.

Φίτζι

Τα Φίτζι βρίσκονται στον Νότιο Ειρηνικό, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από οποιοδήποτε πιθανό μέτωπο. Η γεωγραφική τους απομόνωση, σε συνδυασμό με την απουσία στρατηγικών πόρων ή βάσεων, τα καθιστά απίθανο στόχο.

Η χώρα διατηρεί χαμηλό προφίλ σε διεθνείς υποθέσεις και δεν έχει ιστορικό εμπλοκής σε πολεμικές συγκρούσεις. Η αυτάρκεια σε τρόφιμα και νερό ενισχύει τη βιωσιμότητα της σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης.

Νότια Αφρική

Παρότι δεν είναι απομονωμένη, η Νότια Αφρική διαθέτει υποδομές, φυσικούς πόρους και γεωγραφική θέση που την καθιστούν λιγότερο πιθανό στόχο. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες υψηλού ρίσκου και διατηρεί σχετικά ουδέτερη στάση σε παγκόσμιες συγκρούσεις. Η δυνατότητα αυτάρκειας σε τρόφιμα και ενέργεια, καθώς και η ύπαρξη αγροτικών περιοχών με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στον Νότιο Ειρηνικό και είναι μία από τις πιο απομονωμένες χώρες του κόσμου. Η πολιτική της ουδετερότητα, η απουσία στρατιωτικών βάσεων ξένων δυνάμεων και η ιστορική αποχή από παγκόσμιες συγκρούσεις την καθιστούν ασφαλή επιλογή. Η χώρα κατατάσσεται δεύτερη στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης και διαθέτει ισχυρές υποδομές, φυσικούς πόρους και πολιτική σταθερότητα.

Bonus: Ανταρκτική

Η Ανταρκτική δεν είναι χώρα, αλλά αποτελεί το πιο απομονωμένο σημείο του πλανήτη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ανταρκτικής, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως επιστημονική ζώνη ειρήνης, όπου απαγορεύεται κάθε στρατιωτική δραστηριότητα.

Η συνθήκη έχει επικυρωθεί από 53 χώρες και απαγορεύει τη χρήση της για στρατιωτικούς σκοπούς, πυρηνικές δοκιμές ή εγκατάσταση βάσεων. Η γεωγραφική της θέση, μακριά από τις πυρηνικές δυνάμεις, την καθιστά εξαιρετικά απίθανο στόχο.

(με πληροφορίες από το express.com)