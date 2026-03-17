Οργή του Τραμπ κατά των συμμάχων των ΗΠΑ: «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια ούτε του ΝΑΤΟ ούτε κανενός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται να ταράξει ξανά τα «νερά» με αφορμή τον πόλεμο που κήρυξε στο Ιράν, ανακοινώνοντας πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται, ούτε και θα δεχτούν στο εξής, βοήθεια από συμμαχικά κράτη του ΝΑΤΟ που αρνήθηκαν έως τώρα τη στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή.

Έγραψε συγκεκριμένα στο Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους "Συμμάχους" μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στην Στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνεί έντονα με αυτό που κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να έχει πυρηνικά όπλα.

Δεν με εκπλήσσει η ενέργειά τους, ωστόσο, επειδή πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως προστατεύοντας αυτές τις ίδιες χώρες, ως μονόδρομο, θα τους προστατεύσουμε, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης.

Τραμπ σε ΝΑΤΟ: «Δεν σας χρειαζόμαστε, ούτε σας θέλουμε πια»

Ευτυχώς, έχουμε αποδεκατίσει τον στρατό του Ιράν. Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά και τα Ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί και ίσως, το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, έχουν εξαφανιστεί, για να μην απειλήσουν ποτέ ξανά εμάς, τους Συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον Κόσμο!

Λόγω του γεγονότος ότι είχαμε τέτοια Στρατιωτική Επιτυχία, δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ - ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ. Ομοίως, η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα.

Μάλιστα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μακράν της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Επιστολή στον τραμπ για παραίτηση «κορυφής»

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζόζεφ Κεντ, παραιτήθηκε με αιχμές κατά του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, δηλώνοντας σε επιστολή του προς τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X, ότι «το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας».

«Μετά από πολλή περισυλλογή, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με ισχύ από σήμερα», έγραψε στην επιστολή του ο Κεντ.

«Δεν μπορώ με καθαρή τη συνείδησή μου να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», έγραψε ο Κεντ, ο οποίος αντιμετώπισε κριτική για τους δεσμούς του με λευκούς εθνικιστές πριν επιλεγεί για αυτό το υψιλόβαθμο πόστο στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «Πρώτα η Αμερική» και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη.

Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. «Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», τονίζει ο Κεντ.