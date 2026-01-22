«Όργια» της ICE στη Μινεσότα: Συνέλαβαν τέσσερα παιδιά τα «πρωτοπαλίκαρα» του Τραμπ

Η περιβόητη πλέον Υπηρεσία Μετνάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής, κοινώς ICE των ΗΠΑ, συνέλαβε τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα 5χρονο, στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με αξιωματούχους σχολικής περιφέρειας της πόλης.

Η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον σκοπό και την τακτική που ακολουθούν οι πράκτορες της ICE, στο πλαίσιο της καταστολής της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Τουλάχιστον 3.000 πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότας και ο Τραμπ περιγράφει την καταστολή ως «μάχη» για την εκδίωξη βίαιων εγκληματιών.

Προσθέτει στα εγκλήματά της η ICE

«Γιατί να συλλάβουν έναν 5χρονο;» διερωτήθηκε η Ζίνα Στένβικ, η διευθύντρια της περιφέρειας Δημοσίων Σχολείων Κολούμπια Χάιτς. «Μη μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας».

Διαβάστε ακόμα: Ερντογάν: Τηλεφωνική συνομιλία με Πεζεσκιάν - «Η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν»

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια Μακλάφλιν αρνήθηκε σήμερα ότι το παιδί αποτελούσε στόχο. «Η ICE δεν στόχευε ένα παιδί» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων πραγματοποιούσε επιχείρηση για τη σύλληψη του μετανάστη Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Αρίας. Καθώς πλησίαζαν οι πράκτορες, ο Κονέχο Αρίας έφυγε, αφήνοντας πίσω του το παιδί, ισχυρίστηκε.

«Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του ενώ οι άλλοι συνέλαβαν τον Κονέχο Αρίας», πρόσθεσε η Μακλάφλιν. Όπως είπε, οι γονείς που μπαίνουν στο στόχαστρο επιχειρήσεων της ICE ρωτούνται εάν θέλουν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους ή να τα αναθέσουν σε κάποιο πρόσωπο που ορίζουν οι ίδιοι.

Το υπουργείο δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη διαβεβαίωση της σχολικής περιφέρειας ότι έχουν συλληφθεί και άλλα παιδιά.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η Στένβικ είπε ότι την Τρίτη ο Λίαμ Κονέχο Ράμος, 5 ετών, συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος μόλις τον είχε παραλάβει από το νηπιαγωγείο, στο δρομάκι του σπιτιού τους. Την ίδια ημέρα, ένας 17χρονος μαθητής λυκείου συνελήφθη από ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες, ενώ πήγαινε στο σχολείο. Οι γονείς του δεν ήταν παρόντες.

Πριν από δύο εβδομάδες, μια 10χρονη συνελήφθη επίσης ενώ πήγαινε στο δημοτικό και βρίσκεται ακόμη, μαζί με τη μητέρα της, σε ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας. Την περασμένη εβδομάδα, μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της από πράκτορες της ICE μέσα στο διαμέρισμά τους.