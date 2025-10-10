«Όργιο» με στοιχήματα για τη Ματσάδο πριν πάρει το Νόμπελ Ειρήνης: Έρευνα για διαρροή δεδομένων

Οι Νορβηγοί αρμόδιοι για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης ερευνούν πληροφορίες για ύποπτη δραστηριότητα με διαδικτυακά στοιχήματα, πριν ανακυρηχθεί νικήτρια η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Τα στοιχήματα φαίνεται πως αυξήθηκαν κατακόρυφα λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή διαρροή πληροφοριών, μεταφέρει το Bloomberg.

Aναφέρει ότι τα στοιχήματα για τη Ματσάδο αυξήθηκαν κατακόρυφα στον ιστότοπο στοιχημάτων Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Νορβηγίας, περίπου 10 ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση.

«Μικροσκόπιο» στην πλατφόρμα με τα στοιχήματα

Η πενταμελής επιτροπή είχε λάβει την τελική απόφαση τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης στη Νορβηγία. Η Ματσάδο ενημερώθηκε για την απόφαση λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, στις 11:00 (ώρα Νορβηγίας, 12:00 στην Ελλάδα) της Παρασκευής.

Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νόμπελ, του εκτελεστικού οργάνου της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την είδηση είπε ότι «το εξετάζουμε».

Η πληροφορία για τα στοιχήματα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις νορβηγικές εφημερίδες Aftenposten και Finansavisen, με την τελευταία να αναφέρει ότι τρεις λογαριασμοί στο Polymarket, οι οποίοι είχαν στοιχηματίσει κυρίως στην Ματσάδο, κέρδισαν συνολικά περίπου 90.000 δολάρια.

Το όνομα της Ματσάδο ήταν μια έκπληξη ακόμη και για τους στοιχηματικούς ιστοτόπους όπου ψηλά στις προβλέψεις ήταν η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πιθανότητες υπέρ της Ματσάδο εκτοξεύτηκαν από το 3,6% στο 39% μέσα σε μόλις 30 λεπτά, κενώ σε άλλο τόσο έφτασαν στο 65% με μέγιστο το 73%.

Πηγή: Bloomberg