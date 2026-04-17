«Όρμησε» στη Μελόνι ο Μακρόν: To «άβολο» φιλί στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαίων ηγετών

Μια αμήχανη στιγμή κατέγραψε ο φακός κατά την άφιξη της Τζόρτζια Μελόνι, στο προεδρικό μέγαρο στα Ηλύσια Πεδία, όπου έδωσε το παρών για συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαίων ηγετών.

Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι κατέγραψαν την χειραψία και το φιλί του Γάλλο προέδορυ με την Ιταλίδα πρωθυπουργό και αφότου αναρτήθηκε στα social media τα σχόλια για το πόσο «άβολο» ήταν το ντοκουμέντο κατέκλυσαν τις πλατφόρμες.

Στο βόντεο φαίνεται ο ένθερμος Εμανουέλ Μακρόν, να πηγαίνει «με φόρα» να φιλήσει σταυρωτά την Τζόρτζια Μελόνι. Εκείνη, απεικονίζεται αιφνιδιασμένη και έκανε μια έκφαραση έκπληξης και αμηχανίας.



French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



The video quickly went viral online. pic.twitter.com/NQHnhRmDEt — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026