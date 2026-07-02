«Το Ορμούζ είναι δικό μας, όχι της CENTCOM»: Ηχηρό «όχι» του Ιράν στη σύνοδο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, απέρριψε κατηγορηματικά τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που διεξήχθη στο Μπαχρέιν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχοντες από 12 χώρες συζήτησαν για το μέλλον και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.
Σε σχετική ανάρτησή του, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι «το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της αμερικανικής CENTCOM», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να επιβάλει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο».
Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μόνο μέσω του τερματισμού των ξένων παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΗΠΑ, με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών και αποδοχή των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, και όχι υπό την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα».
Οι δηλώσεις του έγιναν στον απόηχο της ανακοίνωσης των ΗΠΑ ότι ανώτατοι στρατιωτικοί από 12 χώρες συναντήθηκαν στο Μπαχρέιν, επαναβεβαιώνοντας τη «δέσμευσή τους για την ελεύθερη ροή του εμπορίου» μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών.
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