Τραμπ: «Οι Ιρανοί κατέρριψαν το Απάτσι - Πρέπει να απαντήσουμε στην επίθεση»

Σε νέα τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης φαίνεται πως εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Τεχεράνης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ευθέως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στρατιωτικά σε επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικού στόχου.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο κ. Τραμπ με έκτακτη ανάρτησή του, ενημερώθηκε από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις για ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα επιθετικά ελικόπτερα τύπου Apache των ΗΠΑ, την ώρα που αυτό εκτελούσε περιπολία στην ευαίσθητη και στρατηγικής σημασίας περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου:

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από το Στενό του Ορμούζ.

Εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».