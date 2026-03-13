Όσκαρ 2026: Σε επιφυλακή η διοργάνωση μετά από προειδοποίηση του FBI για πιθανή επίθεση ως αντίποινα

Αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται στα φετινά Όσκαρ, ενώ η διοργάνωση βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, αφού το FBI προειδοποίησε τις αρχές της Καλιφόρνια για την πιθανότητα μιας επίθεσης με drone ως αντίποινα με στόχο τη Δυτική Ακτή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ABC News, το FBI ενημέρωσε τις Αρχές σε όλη την Καλιφόρνια ότι το Ιράν θα μπορούσε ενδεχομένως να προβεί σε αντίποινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες. Οι Αρχές σε δήλωσή τους προς τους LA Times, ανέφεραν ότι το τμήμα συνεχίζει να λειτουργεί σε «αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας και διατηρεί αυξημένη επαγρύπνηση».

«Φυσικά, κάθε χρόνο παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουμε την υποστήριξη του FBI και της αστυνομίας του Λος Άντζελες και είναι μια στενή συνεργασία», σχολίασε σε συνέντευξη Τύπου ο εκτελεστικός παραγωγός της διοργάνωσης Ρατζ Καπούρ σχετικά με την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των καλεσμένων.

Η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου.

Η λαμπερή τελετή θα μεταδοθεί και στην Ελλάδα την Κυριακή 15/3 (ξημερώματα Δευτέρας 16/3) στη 01.00 από την COSMOTE TV.