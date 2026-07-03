Όταν η μητρότητα δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα: «Πόλεμος» στην Ιαπωνία για έγκυο δήμαρχο

Πολεμική έχει ξεσπάσει στην Ιαπωνία με θέμα την άδεια μητρότητας που ζήτησε η δήμαρχος κωμόπολης, την ώρα που η χώρα μαστίζεται από το δημογραφικό.

Η 35χρονη Shoko Kawata ανακοίνωσε πως θα απέχει από τα καθήκοντά λόγω της εγκυμοσύνης της, κάτι που προκάλεσε έντονη συζήτηση για το κατά πόσο οι δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει να αφήνουν τα πόστα τους για τέτοιους λόγους.

«Εξεπλάγην από την τόσο έντονη η αντίδραση» σημείωσε η δήμαρχος της Γιαβάτα στην περιφέρεια του Κιότο, σε δηλώσεις της στο BBC.

Η Ιαπωνία δεν έχει επίσημη νομοθεσία που να προβλέπει την χορήγηση άδειας μητρότητας ή πατρότητας σε άτομα στη θέση της, αλλά θα αποχωρήσει, ούτως ή άλλως, αναθέτοντας τα καθήκοντά της σε κάποιον υφιστάμενο για όσο διάστημα λείψει.

Ανακοίνωσε τα σχέδιά της τον περασμένο Μάιο, σημειώνοντας πως θα λείπει σε ανεπίσημη άδεια δύο μήνες πριν και δύο μετά τη γέννα, που αναμένεται να γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Εάν βγει σε άδεια, θα είναι η πρώτη εκλεγμένη δήμαρχος που απέχει για άδεια μητρότητας.

Οι αντιδράσεις για το αυτονόητο δικαίωματά της

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιαίτερα νεανικό δήμο - είναι χαρακτηριστικό πως ο μέσος όρος ηλικίας είναι 39 ετών - στέκονται στο πλευρό της. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο και με τους πολίτες, που εμφανίζονται διχασμένοι από τις εξελίξεις.

Ορισμένοι παραδέχονται πως το να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί είναι δύσκολη υπόθεση, με χρήστη του Χ να στέκεται και στην πλήρη αποτυχία του ίδιου του συστήματος της χώρας να προστατεύει μέλλουσες μητέρες.

Άλλος σημειώνει πως η Kawata δημιουργεί ένα εκπληκτικό παράδειγμα, βάζοντας την οικογένειά της πάνω απ΄όλα και διευκολύνοντας και άλλες γυναίκες να κυνηγήσουν το όνειρο της πολιτικής, σε συνδυασμό με την οικογένεια.

Οι επικριτές, πάλι, κάνουν λόγο για «ανευθυνότητα» και επισημαίνουν πως εάν ήθελε να μείνει έγκυος «έπρεπε να το κάνει πριν αναλάβει τη δημαρχία». Κάποιος, μάλιστα, φτάνει στο σημείο να προτείνει μέχρι και παραίτησή της. Άλλοι, επιμένουν πως πρέπει να δεχθεί περικοπή μισθού για το διάστημα που θα λείπει.

Η Kawata, ωστόσο, δεν πτοείται από τις επιθέσεις καθώς η απόφασή της είναι καθόλα αυτονόητη.

«Εάν επικρίνουμε τις πολιτικούς που παίρνουν άδεια μητρότητας, σημαίνει ότι αποκλείουμε τις γυναίκες μεταξύ των 20 και 40, σε γόνιμες ηλικίες δηλαδή, από δημόσια αξιώματα» σημείωσε ο Shinji Ishimaru, πρώην δήμαρχος άλλης ιαπωνικής πόλης, ο οποίος επιμένει ότι το πραγματικό ζήτημα είναι να βρεθεί λύση για την άσκηση των καθηκόντων κατά τη διάρκεια της άδειας.

Η Kawata εκλέχθηκε σε ηλικία 33 ετών και είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες που έχουν αναλάβει δημόσια πόστα στη χώρα. Παρότι η Ιαπωνία έχει γυναίκα πρωθυπουργό, η παρουσία τους στην πολιτική υστερεί δραματικά - σε ποσοστό - από τους άνδρες.

Γενικώς, οι Γιαπωνέζες δικαιούνται άδεια έξι εβδομάδες πριν από τη γέννα και οκτώ αφότου φέρουν στον κόσμο το παιδί τους, αλλά δεν την παίρνουν όλες και δεν τις πληρώνονται όλες. Για τους άνδρες, υπάρχει πρόβλεψη για άδεια τεσσάρων εβδομάδων με ευέλικτο μισθό σε διάστημα δύο μηνών από τη γέννηση του μωρού.

Και οι δύο γονείς δικαιούνται, επίσης, άδεια φροντίδας τέκνου μέχρι το παιδί να γίνει ενός έτους, κατά την οποία οι δικαιούχοι εργαζόμενοι λαμβάνουν το 67% του μισθού τους για τις πρώτες 180 ημέρες και το 50% στη συνέχεια. Από τον Απρίλιο του 2025, ορισμένοι γονείς μπορούν να λάβουν περισσότερη υποστήριξη για τις πρώτες 28 ημέρες εάν και οι δύο γονείς λάβουν άδεια.

«Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξουμε μία κοινωνία όπου θα είναι σύνηθες οι γυναίκες να κάνουν και τα δύο - και να μην πρέπει να επιλέγουν μεταξύ δουλειάς και οικογένειας» ευχήθηκε η δήμαρχος.