Δύο νέα οικονομικά στοιχεία, ένα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (19/02) και ένα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (20/02), διέψευσαν τη θριαμβευτική αφήγηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που αφορούν τις επιπτώσεις των δασμών του.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο Τραμπ είχε υπερεκτιμήσει τον αντίκτυπο των δασμών στο εμπορικό έλλειμμα, ενώ τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν επίσης ότι το ίδιο συνέβη και με την οικονομική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, για πρώτη φορά το Ανώτατο Δικαστήριο έθεσε όρια στον Αμερικανό Πρόεδρο απορρίπτοντας πολλούς από τους δασμούς που προσπαθούσε να επιβάλει.

Ωστόσο, άλλοι δασμοί παραμένουν σε ισχύ, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για άμεση αντικατάστασή εκείνων που το δικαστήριο κήρυξε παράνομους, με νέους δασμούς που θα βασίζονται σε άλλη νομοθεσία.

Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 0,2% το 2025, όχι κατά «78%»

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια τονίζει το εμπορικό έλλειμμα, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της αξίας των εισαγωγών και των εξαγωγών των ΗΠΑ , ως υποτιθέμενο παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ «εξαπατώνται» από άλλες χώρες.

Το βράδυ της Τετάρτης, δημοσίευσε ένα μήνυμα πανηγυρισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περηφανευόμενος για τη μείωσή του: «ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 78% ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση

Το επόμενο πρωί, ωστόσο, το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης αποκάλυψε το πραγματικό εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών για το 2025.

Ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με το έλλειμμα του 2024, μειωμένο μόλις κατά 0,2%, πολύ μακριά από την υποτιθέμενη μείωση της τάξης του «78%» του Τραμπ, ενώ το εμπορικό έλλειμμα αγαθών, τα είδη που υπόκεινται στους σαρωτικούς παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ, αυξήθηκε κατά 2,1% σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Τραμπ δεν επινόησε το ποσό «78%» από το πουθενά, αλλά ήταν και πάλι παραπλανητικό καθώς επικαλούταν έναν παρωχημένο και βραχυπρόθεσμο αριθμό από τον Οκτώβριο του 2025, όταν το εμπορικό έλλειμμα ήταν 78% χαμηλότερο από ό,τι τον Ιανουάριο του 2025.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν τότε ότι η απότομη πτώση του Οκτωβρίου θα ήταν φευγαλέα, αποτέλεσμα προσωρινών διακυμάνσεων στο εμπόριο χρυσού και φαρμακευτικών προϊόντων, και φαίνεται πως είχαν δίκιο.

Η ανάρτηση του Τραμπ την Τετάρτη ήταν επίσης ανακριβής, καθώς υπονοούσε ότι οι δασμοί του καταβάλλονται από ξένες χώρες.

Οι πληρωμές δασμών πραγματοποιούνται από Αμερικανούς εισαγωγείς, όχι από ξένους εξαγωγείς, και αυτοί οι εισαγωγείς συχνά μετακυλούν μέρος του κόστους τους στους καταναλωτές.

Ενώ οι ξένοι εξαγωγείς μπορεί μερικές φορές να μειώσουν τις τιμές τους για να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά, διάφορες αναλύσεις έχουν διαπιστώσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόστους των δασμών, που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε αυτή τη θητεία, καλύπτεται από έναν συνδυασμό αμερικανικών επιχειρήσεων και Αμερικανών καταναλωτών.

Η οικονομική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν 1,4%, όχι «5,6%»

Το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης δημοσίευσε την Παρασκευή ένα άλλο βασικό σύνολο εκτιμήσεων για την πραγματική αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Αυτά τα στοιχεία, επίσης, απείχαν πολύ από τον αριθμό που διακήρυττε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στα τέλη Ιανουαρίου ότι «η ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου προβλέπεται να είναι 5,4%, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε προβλέψει οποιοσδήποτε άλλος εκτός από εμένα και μερικούς άλλους».

Διευκρίνισε σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε ένα άρθρο γνώμης της Wall Street Journal αργότερα τον Ιανουάριο ότι αναφερόταν σε μια πρόβλεψη για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 από ένα μοντέλο που διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα.

Στη συνέχεια, σε μια συνέντευξη στις αρχές Φεβρουαρίου στο NBC, υπονόησε ότι είχε ήδη επιτευχθεί ανάπτυξη 5,6%, λέγοντας: «Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό: 5,6%. Ξέρετε, έχουμε ΑΕΠ 5,6% παρά το κλείσιμο».

Μέχρι τη στιγμή του άρθρου γνώμης, της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και της συνέντευξης, ωστόσο, το μοντέλο της Fed της Ατλάντα είχε προχωρήσει σε μια πρόβλεψη ανάπτυξης 4,2% για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή δείχνουν πόσο μακριά από την πραγματικότητα ήταν ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου για το «5,6%».

Η οικονομία στην πραγματικότητα αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 1,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, πολύ πιο αργά από την ανάπτυξη 4,4% το τρίτο τρίμηνο του 2025.