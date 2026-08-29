Όταν όλοι λιώνουν, εσύ θα δροσίζεσαι: Τα 10 μέρη στον κόσμο για να γλιτώσεις τον καύσωνα

Είναι ξεκάθαρο πως η κλιματική κρίση είναι εδώ και επηρεάζει όλο το πλανήτη, καθώς το προηγούμενο διάστημα είδαμε ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Όλοι έψαχναν μια όαση δροσιάς, είτε τεχνητή, όπως ένα ερκοντίσιον και ένας ανεμιστήρας, είτε φυσική όπως σκιά, λίμνες και δάση.

Από την μια όλοι χαιρόμαστε όταν ο καιρός είναι καλός την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, από την άλλη όταν ξεκινάει η απόλυτη ζέστη, μας λείπει και λίγο η δροσιά του χειμώνα.Το dbjourney παραδίδει τη λίστα με τα 9+1 πιο δροσερά μέρη στον κόσμο προκειμένου να πας μέσα στον καλοκαιρινό καύσωνα.

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1. Ισλανδία: Το όνομα τα λέει όλα. Η Ισλανδία είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς για το καλοκαίρι. Ο καιρός δεν είναι ούτε πολύ κρύος ούτε πολύ ζεστός, ενώ απολαμβάνεις φως της ημέρας όλο το εικοσιτετράωρο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να κοιμάσαι τη μέρα και να επισκέπτεσαι τα τουριστικά αξιοθέατα τη νύχτα, προκειμένου να αποφύγεις και τον συνωστισμό. Αν αποφασίσεις να πας στην Ισλανδία, νοίκιασε μια σκηνή και ένα αυτοκίνητο και κάνε τον γύρο του νησιού. Μπορείς να κατασκηνώσεις οπουδήποτε, γεγονός που καθιστά αυτό το ταξίδι εμπειρία ζωής.

2. Σκωτία: Αν δεν έχεις πάει ποτέ, το καλοκαίρι είναι αναμφίβολα η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείς τη Σκωτία. Όπως και στην Ισλανδία, οι μέρες είναι μεγάλες και η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει υπερβολικά. Υπάρχουν αμέτρητα κάστρα για εξερεύνηση, διαδρομές για ποδηλασία και μπαρ για να απολαύσεις μια μπίρα.Ωστόσο φήμες λένε ότι υπάρχουν άπειρα κουνούπια, γεγονός που καθιστά απαραίτητο ένα εντομοαπωθητικό στην τσάντα του κάθε ταξιδιώτη.

3. Νέα Ζηλανδία: Αν θέλεις απλώς να κάνεις σνόουμπορντ ή σκι, δεν αντέχεις καθόλου τον ήλιο και προτιμάς να φοράς παλτό και μπουφάν, τότε πρέπει να επισκεφθείς τη Νέα Ζηλανδία. Ο χειμώνας εκεί μόλις ξεκινά, οπότε σου εγγυόμαστε ότι θα νιώσεις το κρύο.

4. Χιλή: Όπως και η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή φημίζεται ως προορισμός για σκι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες της Ευρώπης. Προσφέρει εντυπωσιακό ανάγλυφο, με πολλές διαδρομές που δεν έχουν πατηθεί ποτέ από σκιέρ, καθώς και μια κουλτούρα που θα σου φτιάχνει πάντα τη διάθεση.

5. Νορβηγία: Αν και στο Όσλο φοράνε σορτς και έχουν το κλιματιστικό στο φουλ, η Νορβηγία ανήκει δικαιωματικά στη λίστα. Για να ξεφύγεις από τη ζέστη, θα πρέπει να ταξιδέψεις πολύ πιο βόρεια από το Όσλο, οπότε κατευθύνσου προς τα νησιά Λοφότεν.

6. Ανταρκτική: Αν βρεθείς εκεί, σίγουρα το κρύο θα είναι αδιανόητο, οπότε θα δροσιστείς και με το παραπάνω.

7. Νησιά Φερόε: Ένα από τα πιο γραφικά μέρη στον κόσμο. Όμως, υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνεις εκεί πέρα ​​από το να βγάζεις απλώς ωραίες φωτογραφίες για το Instagram. Προσφέρεται πλήθος δραστηριοτήτων, όπως καγιάκ, πεζοπορία και ορεινό τρέξιμο, ενώ αν είσαι τυχερός με τα κύματα αποτελεί και εξαιρετικό προορισμό για σερφ. Υπάρχει επίσης μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό, οπότε εγγυόμαστε ότι θα περάσεις υπέροχα.

8. Σουηδία: Αυτή την εποχή στη Σουηδία δεν κάνει καθόλου κρύο, ωστόσο υπάρχει ένα μέρος όπου σίγουρα θα γλιτώσεις από τη ζέστη. Αν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο και δεν αντέχεις άλλο τον καλοκαιρινό ήλιο, κάνε κράτηση σε αυτό το ξενοδοχείο για μια εβδομάδα και κάν' το προσωρινό σου σπίτι. Μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου ισοθερμικά ρούχα.

9. Νότια Αφρική: Αν και το όνομα ίσως παραπέμπει σε ζέστη, η Νότια Αφρική είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικός προορισμός για το καλοκαίρι, καθώς εκείνη την εποχή η χώρα διανύει τον χειμώνα της. Είτε αποφασίσεις να πας για σερφ, είτε για να μεταφέρεις το γραφείο σου εκεί για μία ή δύο εβδομάδες, είτε απλώς για να εξερευνήσεις νέους πολιτισμούς, δεν πρόκειται ούτε να λιώσεις από τη ζέστη ούτε να βαρεθείς.

Bonus: Επειδή σίγουρα η δυνατότητα για «τουρισμό δροσιάς» είναι περιορισμένος και δεν μπορείς να πας ταξίδι, τελική πρόταση αποτελεί το μπάνιο με παγάκια. Σίγουρα θα δροσιστείς, δυστυχώς χωρίς να βρίσκεται στα νησιά Φερόε.