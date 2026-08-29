Καιρός: Πότε έρχεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας – Ανάσα δροσιάς ή καλοκαίρι διαρκείας;

Τη γενική θερμοκρασιακή τάση για την Ελλάδα και το πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Χαρακτηριστικό του Σεπτεμβρίου θα είναι η διατήρηση, όπως διευκρινίζει, του θερμού σήματος. «Η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά, όπως άλλωστε είναι φυσιολογικό όσο απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για αρκετές ημέρες παραμένει υψηλότερη από τα κλιματικά επίπεδα της εποχής» αναφέρει χαρακτηριστικά.

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«Στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου το θερμό σενάριο εμφανίζεται ως το πιθανότερο. Στη συνέχεια, όμως, το σήμα εξασθενεί και μετά περίπου τις 7–10 Σεπτεμβρίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα να κινηθούμε πλησιέστερα στα φυσιολογικά επίπεδα» σημειώνει, προσθέτοντας πως το «βασικό μήνυμα, λοιπόν, είναι αρκετά καθαρό: ο Σεπτέμβριος φαίνεται να ξεκινά με διατήρηση της ζέστης και θερμοκρασίες γενικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στη συνέχεια διαφαίνεται μια βαθμιαία αποκλιμάκωση, με την ατμόσφαιρα να οδηγείται σταδιακά προς περισσότερο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

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Αναλυτικά η πρόβλεψη του Θεόδωρου Κολυδά

Μια διαφορετική ματιά στην εξέλιξη της θερμοκρασίας για το επόμενο δεκαπενθήμερο επιχειρούμε μέσα από τις ensemble προγνώσεις, με στόχο όχι να προσδιορίσουμε με ακρίβεια πόσους βαθμούς θα έχει κάθε περιοχή ύστερα από δέκα ή δεκαπέντε ημέρες, αλλά να αναδείξουμε τη γενική θερμοκρασιακή τάση για τη χώρα και, κυρίως, την αβεβαιότητα που τη συνοδεύει.

Για τον σκοπό αυτό η Ελλάδα χωρίζεται σε έξι ευρύτερες κλιματικές ζώνες: Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα–Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά–Αττική, Πελοπόννησο και Αιγαίο–Κρήτη. Η σύνθεση των επιμέρους δεδομένων μάς δίνει έναν αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείκτη και επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία της θερμοκρασίας μέσα στο επόμενο 15ήμερο.

Η πρώτη και σημαντικότερη ένδειξη είναι η διατήρηση του θερμού σήματος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά, όπως άλλωστε είναι φυσιολογικό όσο απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για αρκετές ημέρες παραμένει υψηλότερη από τα κλιματικά επίπεδα της εποχής.

Με άλλα λόγια, η πτώση της θερμοκρασίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ψυχρότερο από το κανονικό καιρό. Οι κλιματικές τιμές επίσης μειώνονται αυτή την εποχή και γι' αυτό μεγαλύτερη σημασία έχει η απόκλιση από τα κανονικά παρά η απόλυτη τιμή του θερμομέτρου.

Στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου το θερμό σενάριο εμφανίζεται ως το πιθανότερο. Στη συνέχεια, όμως, το σήμα εξασθενεί και μετά περίπου τις 7–10 Σεπτεμβρίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα να κινηθούμε πλησιέστερα στα φυσιολογικά επίπεδα.

Παράλληλα διευρύνεται το εύρος των πιθανών σεναρίων. Αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο: όσο μεγαλώνει ο προγνωστικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται και η αβεβαιότητα. Γι' αυτό και μετά τη δέκατη ημέρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε συγκεκριμένους βαθμούς, αλλά στην κατεύθυνση που δίνει το σύνολο των μελών.

Το βασικό μήνυμα, λοιπόν, είναι αρκετά καθαρό: ο Σεπτέμβριος φαίνεται να ξεκινά με διατήρηση της ζέστης και θερμοκρασίες γενικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στη συνέχεια διαφαίνεται μια βαθμιαία αποκλιμάκωση, με την ατμόσφαιρα να οδηγείται σταδιακά προς περισσότερο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Δεν πρόκειται για πρόγνωση μιας συγκεκριμένης ημέρας. Πρόκειται για πρόγνωση τάσης και πιθανοτήτων — και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη αξία των ensembles όταν επιχειρούμε να κοιτάξουμε τον καιρό δύο εβδομάδες μπροστά.

Στο kolydas.eu επιλέγουμε να κοιτάζουμε μπροστά, χωρίς όμως να ξεπερνάμε τα όρια που θέτει η ίδια η επιστήμη της Μετεωρολογίας. Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις δεν είναι βεβαιότητες· είναι τάσεις, πιθανότητες και διαφορετικά σενάρια, τα οποία αξιολογούνται καθημερινά καθώς προστίθενται νέα δεδομένα.

Με σεβασμό, λοιπόν, στην επιστημονική γνώση αλλά και στην ανάγκη των πολιτών για έγκυρη ενημέρωση, το kolydas.eu θα συνεχίσει να σας ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα για τις διαθέσεις του καιρού, ξεχωρίζοντας πάντοτε αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε με ικανοποιητική αξιοπιστία από εκείνο που παραμένει ακόμη αβέβαιο.

Γιατί στην πρόγνωση του καιρού δεν έχει σημασία να κοιτάζουμε απλώς πιο μακριά. Έχει σημασία να γνωρίζουμε μέχρι πού μπορούμε να δούμε καθαρά.