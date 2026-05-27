Όταν τα drones πέφτουν στο Σίδνεϊ: Το «καμπανάκι» για τα παράνομα σόου και την ατιμωρησία στην Ελλάδα

Ο ουρανός... ήρθε σβούρα στο κεφάλι χιλιάδων κατοίκων και τουριστών στο Σίδνεϊ το βράδυ της Τρίτης. Ευτυχώς, δεν ζήσαμε σκηνές από την Αποκάλυψη, ούτε επιβεβαιώθηκαν οι γνωστοί φόβοι των Γαλατών σύντροφων του Αστερίξ.

Αυτό που συνέβη, όμως, ήταν εξίσου τρομακτικό: σχεδόν 100 drones καρφώθηκαν στην αποβάθρα και στη θάλασσα του Ντάρλινκ Χάρμπορ, ακριβώς μπροστά από το εμβληματικό κτήριο της Όπερας.

Video shows dozens of drones crashing into Sydney’s Darling Harbour after a “technical malfunction” disrupted an annual light festival, forcing organisers to call off the event. pic.twitter.com/ukzNv7lsN0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 26, 2026

Το γεγονός ότι τα drones κατέληξαν στο νερό αποδείχθηκε σωτήριο, αποτρέποντας σοβαρούς τραυματισμούς στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό event στο πλαίσιο του μεγάλου χειμερινού φεστιβάλ «Vivid Sydney».

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Βλέποντας τα όσα συνέβησαν στην άλλη άκρη του πλανήτη, αξίζει να διερωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν σε ένα αντίστοιχο σόου στην Αττική, καμιά εκατοστή drones έπεφταν με ταχύτητα για παράδειγμα στον Υμμητό, στην Πάρνηθα, στον Σχοινιά, πάνω σε κατοικίες ή στο πλήθος των θεατών.

Το ερώτημα όμως είναι απλό: Από την στιγμή που υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, πως είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται events που το παραβιάζουν κατάφωρα;

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το rosa.gr, το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 2946/2001 προβλέπει τα εξής:

Για διαφημίσεις οι οποίες διενεργούνται από τον αέρα, αρμόδιος, για τη χορήγηση της άδειας, Δήμος είναι εκείνος στα διοικητικά όρια του οποίου έχει την έδρα της η επιχείρηση του διαφημιζόμενου.

Η άδεια χορηγείται υπό τους όρους ότι: α) τα πτητικά μέσα, επιχειρώντας πτήσεις είτε κατά μόνας είτε σε ομαδικούς σχηματισμούς, δεν είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα, β) έχει ληφθεί η σχετική άδεια από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης πτήσεων, και γ) τηρούνται οι διατάξεις περί εκτέλεσης πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για την τήρηση της γενικής ασφάλειας σε συγκεντρώσεις προσώπων κατά τη διενέργεια της διαφήμισης.

Συνεπώς, από την στιγμή που κάποιοι γράφουν τον νόμο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, δυο λύσεις υπάρχουν: Να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας με ότι αυτό συνεπάγεται σε ελέγχους και ποινές ή θα πρέπει ο νόμος να αυστηροποιηθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό το σενάριο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι των αρμοδίων. Αρκεί να γίνει πράξη πριν συμβεί το κακό και όχι μετά την ζημιά, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτή την χώρα.