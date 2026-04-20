Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ δήλωσε ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου, αφού τον προσκάλεσε στη Βουδαπέστη

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα επανενταχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και θα εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει ο ανεξάρτητος οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου εκείνου για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι η Ουγγαρία αποχωρεί από το ΔΠΔ, αφού υποδέχτηκε τον σεσημασμένο εγκληματία πολέμου, Νετανιάχου, στη Βουδαπέστη. Η απόφαση αυτή επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Ιουνίου φέτος.

Μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, στις 12 Απριλίου, ο Μαγιάρ ανακοίνωσε αμέσως ότι η Ουγγαρία θα επιστρέψει στο ΔΠΔ. Σύμφωνα ωστόσο με μια ενημέρωση από το Ισραήλ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, τον προσκάλεσε στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου, για την 70ή επέτειο της εξέγερσης του 1956 εναντίον των Σοβιετικών.

Ουγγαρία: Αντιφατικά μηνύματα του Μαγιάρ

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για αυτήν την αντίφαση, ο Μαγιάρ διευκρίνισε ότι προσκάλεσε όλους τους ηγέτες με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά.

«Εάν μια χώρα είναι μέλος του ΔΠΔ και ένας καταζητούμενος περάσει στο έδαφός της, τότε θα πρέπει να τεθεί υπό κράτηση» είπε ο φιλοευρωπαίος, συντηρητικός πολιτικός μετά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του.

«Δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο τηλέφωνο. Θεωρώ δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κράτους γνωρίζει τους νόμους αυτούς», πρόσθεσε.

Οι συνεργάτες του εξετάζουν πώς η επόμενη κυβέρνηση θα αναστείλει τη διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ πριν από τις 2 Ιουνίου, ανέφερε εξάλλου. Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μαγιάρ ανακοίνωσε επίσης ότι η πρώτη συνεδρίαση του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, οπότε θα ορκιστεί και ο ίδιος.