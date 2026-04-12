Ουγγαρία: «Οδυνηρή» ήττα για Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές - Τον γκρέμισε μετά από 16 χρόνια ο Μάγιαρ

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αναγνώρισε την ήττα του στις σημερινές (12/4) βουλευτικές εκλογές με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή. Για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

Ο ηγέτης του ουγγρικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε μέσω του Facebook πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τον συνεχάρη για την εκλογική νίκη του.

Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI) ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στην 199μελή βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν αναμένεται να κερδίσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μάγιαρ.

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Δύο δημοσκοπήσεις είχαν προβλέψει την ήττα του Όρμπαν

Να αναφερθεί ότι τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Την ήττα του Όρμπαν είχαν προβλέψει δύο δημοσκοπήσεις, των οποίων τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Μία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τις ημέρες πριν από τις εκλογές από τον οργανισμό 21 Research Centerx έδειχνε πως το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ θα κέρδιζε το 55% των ψήφων, έναντι 38% για το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Median από τις 7 ως τις 11 Απριλίου και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν επίσης μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, το Tisza θα κέρδιζε 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Πατρίδα μας) δεν θα ξεπερνούσε το όριο του 5% για να μπει στο κοινοβούλιο.