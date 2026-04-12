Ουγγαρία: Συμμετοχή - ρεκόρ στις εκλογές και ήττα του Όρμπαν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν σήμερα στην Ουγγαρία, όπου η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν να προσφέρουν μια πέμπτη διαδοχική θητεία στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ή την αλλαγή με τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Η συμμετοχή ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα (12/4) στην Ουγγαρία είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

«Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας καιο πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Fidesz, το κόμμα του Όρμπαν, θα έχει την πλειοψηφία.

Εκλογές σε Ουγγαρία: Ήττα Όρμπαν δείχνουν δύο δημοσκοπήσεις

Δεν έχουν γίνει δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων, ωστόσο μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τις ημέρες πριν από τις εκλογές από τον οργανισμό 21 Research Centerx και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σήμερα (12/4) μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, δείχνει πως το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ αναμένεται να κερδίσει 55% των ψήφων, έναντι 38% για το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Median από τις 7 ως τις 11 Απριλίου και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν επίσης μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, το Tisza αναμένεται να κερδίσει 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Πατρίδα μας) δεν θα περάσει το όριο του 5% για να μπει στο κοινοβούλιο.

Μαγιάρ: Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των εκλογών

Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ εξέφρασε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών βουλευτικών εκλογών.

Ο αντιπολιτευόμενος ηγέτης δήλωσε πως οι Ούγγροι έγραψαν και πάλι ιστορία, καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ούγγροι προσήλθαν στις κάλπες.

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, το ρεκόρ συμμετοχής σημαίνει πως οι Ούγγροι θεώρησαν σημαντική αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

«Είμαστε αισιόδοξοι ή μάλλον επιφυλακτικά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα», τόνισε ο Ούγγρος ηγέτης αφού έκλεισαν οι κάλπες.

Δύο δημοσκοπήσεις, που έγιναν τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους ανακοινώθηκαν αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα, έδειξαν ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Μαγιάρ θα κερδίσει τις σημερινές εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, το Tisza συγκεντρώνει υποστήριξη 55%-57% και προηγείται του εθνικιστικού κόμματος Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Τα ποσοστά αυτά θα μπορούσαν να δώσουν στο Tisza 135 έδρες στο 199μελές ουγγρικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον οργανισμό δημοσκοπήσεων Median. Σύμφωνα με τις προβολές του οργανισμού δημοσκοπήσεων 21 Research Centre, το Tisza μπορεί να κερδίσει 132 έδρες.

Μερικές απ' αυτές τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής -διεξάγονται πριν από τις εκλογές, αλλά τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται αφού τερματισθεί η ψηφοφορία- έχουν αποδειχθεί ακριβείς κατά το παρελθόν στην Ουγγαρία. Στις σημερινές εκλογές δεν έγιναν δημοσκοπήσεις στη έξοδο των εκλογικών τμημάτων (exit poll).