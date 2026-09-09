Μενού

Ουγκάντα: Γορίλες στην ομίχλη

Αναζητώντας τους ορεινούς γορίλες στο δάσος Μπουίντι στην Ουγκάντα.

Reader symbol
Newsroom
Γορίλες - Ουγκάντα
Γορίλας στην Ουγκάντα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το ταξίδι για να συναντήσω τους γορίλες μου είχε σφηνωθεί στο μυαλό περίπου μια δεκαετία πριν. Είχα δει τόσες εικόνες που πίστευα ότι θα είμαι εξοικειωμένη μαζί τους.

Όμως η στιγμή που αντικρίζεις μπροστά σου ένα γορίλα ελεύθερο στη φύση δε συγκρίνεται με κανένα βίντεο ή ταινία!

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ