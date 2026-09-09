Ουγκάντα: Γορίλες στην ομίχλη

Το ταξίδι για να συναντήσω τους γορίλες μου είχε σφηνωθεί στο μυαλό περίπου μια δεκαετία πριν. Είχα δει τόσες εικόνες που πίστευα ότι θα είμαι εξοικειωμένη μαζί τους.

Όμως η στιγμή που αντικρίζεις μπροστά σου ένα γορίλα ελεύθερο στη φύση δε συγκρίνεται με κανένα βίντεο ή ταινία!

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr