Ουκρανία: Κόντρα Ζελένσκι με τον δήμαρχο του Κιέβου για την έλλειψη θέρμανσης

Το μισό Κίεβο δεν έχει θέρμανση, ο δήμαρχος προτρέπει όσους κατοίκους μπορούν, να φύγουν. Ο Ζελένσκι τον καλεί να μην αποφεύγει τα προβλήματα, αλλά να τα λύνει.

Πολίτες περπατούν σε σκοτεινό δρόμο του Κιέβου λόγω διακοπών ρεύματος | @EPA
Ρωσικά μαζικά πλήγματα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση, ωθώντας τον δήμαρχο σήμερα να ζητήσει την «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Οι μισές πολυκατοικίες στο Κίεβο -περίπου 6.000- είναι αυτή την ώρα χωρίς θέρμανση», προειδοποίησε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος προέτρεψε όσους κατοίκους μπορούν, να φύγουν από την πόλη «προσωρινά».

Σε μια αιχμηρή δήλωση που προφανώς προοριζόταν για τον Κλίτσκο, ο Ζελένσκι κάλεσε απόψε τις δημοτικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πόροι για να το κάνουν, όπως στο Κίεβο».

Οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου δεν είδαν μαζική συρροή πολιτών στους σταθμούς των λεωφορείων και των τρένων.

Ομάδες εργάζονται σήμερα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -7°C έως -12°C για να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τη θέρμανση στην πρωτεύουσα, η οποία είχε διακοπεί σε 417.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

Στη χθεσινή νύχτα βομβαρδισμών έγινε χρήση, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου -τον Φεβρουάριο του 2022-, του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς Oreshnik στη δυτική Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε «ξεκάθαρη αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του κύματος ψύχους, και είχε επιπτώσεις σε περίπου 40 τοποθεσίες στην πρωτεύουσα.

Η ουκρανική εισαγγελία έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες.

