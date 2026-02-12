Ουκρανία: «Μαζική» επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με πυραύλους

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες και χτυπήθηκαν κτίρια, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους» της Ρωσίας.

Κατά τον κ. Κλίτσκο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και στις δυο όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που διαρρέει την πόλη. Στάλθηκαν επιτόπου ομάδες των πρώτων βοηθειών.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι καταγράφτηκαν πλήγματα σε σπίτι και δύο πολυκατοικίες.

Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters άκουσαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.