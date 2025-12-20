Ουκρανία: Νέα χτυπήματα ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό - Στους 8 οι νεκροί της προηγούμενης επίθεσης

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τούς και 27 τραυματίστηκαν μετά την αιματηρή ρωσική επίθεση με πυραύλους κατά υποδομών στο λιμάνι Πιβνέννι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, που σημειώθηκαν αργά την Παρασκευή, σύμφωνα με την Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται και σήμερα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία ανακοινώνει πως συνεχίζει την περαιτέρω προώθηση των δυνάμεών της, ενώ σήμερα ανακοίνωσε την κατάληψη άλλου ενός χωριού στην επαρχία Ντονέτσκ, το Σβίτλε.

Ο Ολεξίι Κουλέμπα, υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, κατηγόρησε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν σκόπιμα τις πολιτικές οδούς εφοδιασμού στην περιοχή της Οδησσού.

Η επίθεση αποτελεί άλλο ένα χτύπημα κατά λιμενικών υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, την ώρα που η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν πολιτικές και οικονομικές υποδομές ζωτικής σημασίας για την περιοχή και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ουκρανικές αρχές βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών και τον αριθμό τυχόν τραυματιών, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης: Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την Ουκρανία: Στις ΗΠΑ ταξιδεύει ο απεσταλμένος του Πούτιν

Μερικοί από τους τραυματίες βρίσκονταν σε λεωφορείο στο επίκεντρο της επίθεσης, ενώ φορτηγά κάηκαν ολοσχερώς σε χώρο στάθμευσης και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, όπως ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στο Telegram το Σάββατο.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ, επιβεβαίωσε ότι το λιμάνι χτυπήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους.

H απάντηση της Ρωσίας

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη ημέρα είχε πλήξει αδιευκρίνιστες «υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας», καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, την προηγούμενη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν υψηλής ακρίβειας όπλα, συμπεριλαμβανομένων των υπερηχητικών πυραύλων “Kinzhal”, σε ευρεία κλίμακα, καθώς και έξι επιθέσεις με σμήνη πυραύλων.

Οι στόχοι περιλάμβαναν ουκρανικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές, λιμάνια και κρίσιμες υποδομές, καθώς και προσωρινές ζώνες ανάπτυξης ουκρανικών δυνάμεων και ξένων μισθοφόρων.

Και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για απώθηση ρωσικών επιθέσεων την ίδια ημέρα. Το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν 193 μάχες.

H επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα

Χθες, ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσική πλατφόρμα πετρελαίου, στρατιωτικό περιπολικό πλοίο και άλλες εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας το ρωσικό περιπολικό πλοίο “Okhotnik” που περιπολούσε στη Θάλασσα του Κασπίας κοντά σε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η έκταση των ζημιών παραμένει αδιευκρίνιστη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: Ουκρανία: Και άλλο πλήγμα στη ρωσική «μηχανή» - Χτυπήθηκε εξέδρα εξόρυξης στην Κασπία θάλασσα

Επιπλέον, πλήγμα δέχτηκε πλατφόρμα εξόρυξης στο Φιναλόφσκι, που διαχειρίζεται η ρωσική εταιρεία Lukoil, ενώ ουκρανικά drones χτύπησαν και ραντάρ στην περιοχή Krasnosilske της Κριμαίας, που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη ρωσική κυβέρνηση ή τη Lukoil. Επισημαίνεται πως η εταιρεία είναι μία από τις δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές.