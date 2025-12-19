Ουκρανία: Και άλλο πλήγμα στη ρωσική «μηχανή» - Χτυπήθηκε εξέδρα εξόρυξης στην Κασπία θάλασσα

Ακόμα ένα πλήγμα στις υποδομές της Ρωσίας κατάφερε η Ουκρανία σήμερα (19/12) αφού μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου της ρωσικής Lukoil στην Κασπία Θάλασσα.

Στη δήλωση προέβη αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Ο ίδιος ιστάμενος είπε ότι πρόκειται για την τρίτη εξέδρα άντλησης πετρελαίου που πλήττεται από την Ουκρανία στην Κασπία Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες.