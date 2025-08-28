Ουκρανία: Νέο μακελειό από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τρεις νεκροί σε πυραυλικά χτυπήματα

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο της Ουκρανίας, στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ενημέρωσαν οι Αρχές της πρωτεύουσας σήμερα, Πέμπτη (28/8).

Σύμφωνα με αξιωματούχους ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον τρεις μεταξύ των οποίων ένα παιδί, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 12, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί σε κτήρια σε διάφορες περιοχές, κατά την ΕΡΤ.

Δημοσιογράφοι του AFP, ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πόλη, αφήνοντας πίσω τους μια στήλη καπνού. Τουλάχιστον ένας πύραυλος φαίνεται να καταρρίφθηκε.

Κίεβο: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της πρωτεύουσας

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε νωρίτερα σε μήνυμά του στο Telegram ότι ήταν σε εξέλιξη μια «μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα». Σύμφωνα με τον Κλίτσκο πέντε άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν μετά την επίθεση και ένα πενταώροφο κτήριο κατέρρευσε.

Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν στην πόλη, είπε, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι δύο παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών, ενώ προσέθεσε ότι δύο πολυκατοικίες είχαν υποστεί ζημιές στα ανατολικά προάστια της πόλης.

Ανάλογα μηνύματα έστειλε νωρίτερα και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος μέσω Telegram ανέφερε έναν νεκρό και ζημιές από βαλλιστικούς πυραύλους στις περιοχές Σεφτσένκιβσκι, Νταρνίτσκι, Σολόμιανσκι και Ντνίπρο.

Σύμφωνα με τον Τκατσένκο στην περιοχή Ντάρνιτσκι, ξέσπασε πυρκαγιά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ένα νηπιαγωγείο τυλίχθηκε στις φλόγες και στην περιοχή Ντνίπρο, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Ένας δημοσιογράφος του AFP είδε περίπου 100 άτομα να καταφεύγουν σε έναν σταθμό του μετρό, με μερικούς να ξαπλώνουν σε υπνόσακους και άλλους να κρατούν τα κατοικίδια τους.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά από συναντήσεις μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των ομολόγων του από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ωστόσο, από τότε δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος, με τη Μόσχα και το Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.