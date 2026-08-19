Ουκρανία: Ο πρώην υπουργός Άμυνας ζητά εκλογές

Ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ο οποίος αποπέμφθηκε τον Ιούλιο, τόνισε σήμερα πως πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα του παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τόνισε ο Φέντοροφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο YouTube, συμπληρώνοντας: «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον (πρόεδρο της Ρωσίας) Πούτιν να αποφασίσει πότε οι Ουκρανοί μπορούν να επιλέξουν την κυβέρνησή τους».

«Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια απολύτως δημοκρατική διαδικασία, ακόμη κι εν μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου», συμπλήρωσε.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Φέντοροφ είδε το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβίβασε στο κοινοβούλιο προς έγκριση τον διορισμό του Γεβχέν Χμάρα στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Η απόφαση του προέδρου Ζελένσκι να αποπέμψει τον Φέντοροφ από το υπουργείο Άμυνας πυροδότησε πρωτοφανείς διαδηλώσεις στην Ουκρανία εν μέσω του πολέμου. Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ξεκαθάρισε επανειλημμένως πως δεν θα δεχόταν να αναλάβει οποιοδήποτε άλλο πόστο στην κυβέρνηση, παρότι είχε προτάσεις από τον Ζελένσκι.