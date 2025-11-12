Μενού

Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός προελαύνει στη Ζαπορίζια

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τρεις οικισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Καταστροφές στη Κοστιαντίνιβκα της Ουκρανίας
Καταστροφές στην Ουκρανία | AP
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε σήμερα πως η κατάσταση παρουσιάζει «σημαντική επιδείνωση» σε περιοχές της νοτιοανατολικής περιφέρειας Ζαπορίζια, όπου μαίνονται οι μάχες με τους ρώσους εισβολείς.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά στις περιοχές Ολεξάντριβκα και Χουλιεϊπόλε όπου, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε δυναμικό και εξοπλισμό, ο εχθρός προωθήθηκε κατόπιν σφοδρών μαχών και κατέλαβε τρεις οικισμούς», ενημέρωσε ο στρατηγός Σίρσκι μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Παράλληλα, στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που κατευθυνόταν στη Μόσχα, ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της χώρας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

