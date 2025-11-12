Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός προελαύνει στη Ζαπορίζια

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε σήμερα πως η κατάσταση παρουσιάζει «σημαντική επιδείνωση» σε περιοχές της νοτιοανατολικής περιφέρειας Ζαπορίζια, όπου μαίνονται οι μάχες με τους ρώσους εισβολείς.
«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά στις περιοχές Ολεξάντριβκα και Χουλιεϊπόλε όπου, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε δυναμικό και εξοπλισμό, ο εχθρός προωθήθηκε κατόπιν σφοδρών μαχών και κατέλαβε τρεις οικισμούς», ενημέρωσε ο στρατηγός Σίρσκι μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.
Παράλληλα, στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που κατευθυνόταν στη Μόσχα, ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της χώρας Σεργκέι Σαμπιάνιν.
- Θρίλερ με τον θάνατο του 26χρονου Αχιλλέα: Έπεσε από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Μαρτυρία για τσακωμό
- Νίκη Λυμπεράκη για Καρβέλα: «Δεν συνέβη ποτέ, ήταν ηχητικό εφέ» - Τι ξεκαθάρισε για luben και τον «αερισμό»
- Εικόνες ντροπής στο Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια τρώνε από πιάτα ασθενών
- Χριστούγεννα από τον Οκτώβριο - Το χρονικό μίας απελπισίας με λαμπιόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.