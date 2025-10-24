Ουκρανία: Πώς ο πρωθυπουργός του Βελγίου «πάγωσε» το δάνειο 140 δισ. της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ παραμένει αμφίβολη και φαίνεται ότι η οριστική απόφαση θα αναβληθεί για τουλάχιστον δύο μήνες, μετά την αντίσταση του πρωθυπουργού του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, σχετικά με τη χρήση κατασχεθέντων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του δανείου.

Το Βέλγιο, χώρα γνωστή για την προτίμησή της στις ευρωπαϊκές συμβιβαστικές λύσεις, κατάφερε να εξασθενήσει σημαντικά τη διατύπωση της κοινής δήλωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Politico.

Το τελικό κείμενο απλώς αφήνει ανοικτό το θέμα για την επόμενη συνάντηση των ηγετών, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Ο Ντε Βέβερ, δεξιός φλαμανδός εθνικιστής, υποστήριξε ότι η πρόταση ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, όπου βρίσκεται η πλειονότητα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. «Είναι εντελώς παράλογο να καταλήξουν οι Βέλγοι φορολογούμενοι να επωμιστούν το βάρος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμών να καθησυχάσουν τον Βέλγο ηγέτη, δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί το χάσμα.

Aνοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διαπραγμάτευσης

Η Τράπεζα της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαίωσαν ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι είναι «διαχειρίσιμοι», αλλά η τελική δήλωση περιορίστηκε σε γενική πρόσκληση προς την Επιτροπή να εξετάσει πιθανά μέτρα χρηματοδότησης, αφήνοντας κάθε λεπτομέρεια ανοιχτή για μελλοντική διαπραγμάτευση.

Η αντίσταση του Βελγίου αντικατοπτρίζει και εσωτερικά ζητήματα, καθώς ο De Wever βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της χώρας και φοβάται ότι οποιαδήποτε αναταραχή στις κατασχεμένες ρωσικές περιουσίες θα θέσει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η συμφωνία της τελευταίας στιγμής επέτρεψε στους Ευρωπαίους ηγέτες να διατηρήσουν τα προσχήματα και αφήνει στον De Wever τη δυνατότητα να μπλοκάρει οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια που δεν θα ικανοποιεί τα «κόκκινα όρια» του.

«Αν η Ρωσία διεκδικήσει τα χρήματα για οποιονδήποτε λόγο, τα κεφάλαια πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα», τόνισε ο Βέλγος πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την ευαίσθητη φύση όλης της διαδικασίας.