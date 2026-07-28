Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυροβολικό – Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας επιθέσεων της Ρωσίας χθες Δευτέρα (27/7) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ενημέρωσε μέσω Telegram για επιθέσεις πυροβολικού και επιδρομές drones σε αρκετές τοποθεσίες. Σημείωσε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, μια γυναίκα βρήκε τον θάνατο στην περιοχή Σινελνίκοβε, κι ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.