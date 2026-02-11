Μενού

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν τρεις κοινότητες κοντά στο Σινέλνικοβε, ανατολικά της πόλης Ντνίπρο.

Reader symbol
Newsroom
Νεκροί 15 εργάτες από ρωσική επίθεση με drone στην Ουκρανία
Νεκροί 15 εργάτες από ρωσική επίθεση με drone στην Ουκρανία | X / @dtek_en
  • Α-
  • Α+

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χαντζά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν τρεις κοινότητες κοντά στο Σινέλνικοβε, ανατολικά της πόλης Ντνίπρο.

Σε μια εξ αυτών, ένας άνδρας σκοτώθηκε και η σύζυγός του τραυματίστηκε. Λίγο μακρύτερα, ένα ζευγάρι και ο 45χρονος γιος τους βρήκαν τον θάνατο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε άλλο χωριό της περιοχής, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόβσκ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ