Ουκρανική επίθεση με drone σε τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στη Ρωσία

Νέα επίθεση εξαπέλυσε το Κίεβο πλήττοντας κατά τη διάρκεια της νύχτας τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό Ζουτόβσκαγια στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο, (10/01) οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του περιφερειάρχη Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, η οποία δημοσιεύτηκε στο κανάλι της τοπικής διοίκησης, δεν υπήρξε αναφορά για θύματα της επίθεσης, ωστόσο η ανάρτηση άφηνε θολό το μέγεθος των ζημιών, αναφέροντας όμως ότι ενδέχεται να χρειαστεί η εκκένωση κατοίκων που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones μεγάλου βεληνεκούς κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών έχουν στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Από την πλευρά της, η Ρωσία στοχεύει στην παράλυση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, στερώντας από τους αμάχους πρόσβαση σε θέρμανση, φως και τρεχούμενο νερό, με Ουκρανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «οπλοποίηση του χειμώνα».

Η επίθεση του Σαββάτου σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον μαζικό βομβαρδισμό της Ουκρανίας από τη Ρωσία με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Κίεβο.

Για μόλις δεύτερη φορά στον σχεδόν τετραετή πόλεμο, η Μόσχα χρησιμοποίησε έναν νέο, ισχυρό υπερηχητικό πύραυλο, τον οποίο έριξαν προκειμένου να επιτεθούν στη δυτική Ουκρανία την Παρασκευή, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους συμμάχους της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα, ανακοίνωση από τις ουκρανικές αρχές ανέφερε πως το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις χειμερινές πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού που έγινε πριν από δύο νύχτες.

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για επισκευές και μετά από εντολές του κρατικού διαχειριστή του δικτύου, και όσο τα καιρικά φαινόμενα επιδεινώνονται.

Οι υποδομές διανομής ύδατος και τα συστήματα θέρμανσης, όπως και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν, εξαιτίας της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.