Πακιστάν: 12 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ - «Δάκτυλο» Ταλιμπάν βλέπουν οι αρχές

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (11/11) σε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Επίθεση αυτοκτονίας έγινε στο Καχέρι» όπου βρίσκεται το δικαστήριο, δήλωσε ο υπουργός Μοχσίν Νακβί σε δημοσιογράφους στο σημείο, κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς και 27 τραυματίες, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν γρήγορα, μεταφέροντας τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία και αποκλείοντας την περιοχή. Οι αρχικές αναφορές για θύματα έκαναν λόγο για εννέα θανάτους, αλλά ο αριθμός των νεκρών αργότερα αυξήθηκε σε 12.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τη «Fitna al-Khawarij», μια ομάδα που φέρεται να συνδέεται με στοιχεία των Ταλιμπάν που υποστηρίζονται από την Ινδία και το Αφγανιστάν, αναφέρει ο Pakistan Observer.