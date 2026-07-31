Πακιστάν: 2 νεκροί μετά τη χιονοστιβάδα στο Broad Peak - Αγνοείται ο διάσημος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα

Ο θρυλικός ορειβάτης Νίρμαλ Πούρτζα (Nirmal Purja) , συγκαταλέγεται μεταξύ ομάδας ορειβατών που αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα σε βουνό του Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ορειβατικής Λέσχης του Πακιστάν (Alpine Club of Pakistan).

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 10 ορειβατών, μεταξύ των οποίων ο Νίρμαλ, γνωστός παγκοσμίως για τα επιτεύγματά του στα Ιμαλάια.

Εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο Μπρόουντ Πικ (Broad Peak), κορυφή ύψους 8.047 μέτρων στην οροσειρά Καρακορούμ του Πακιστάν, όταν σημειώθηκε η χιονοστιβάδα περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Για τις έρευνες έχουν διατεθεί δύο στρατιωτικά ελικόπτερα, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Ορειβατικής Λέσχης, Αγιάζ Άχμεντ Σίγκρι.

Σύμφωνα με τον Θανεσβάρ Γκουραγκάι, γενικό διευθυντή της εταιρείας αποστολών Seven Summit Treks, οι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν δύο σορούς από το σημείο της χιονοστιβάδας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η ταυτοποίησή τους.

Εκτός από τον Πούρτζα και την Αμερικανίδα Μάλορι Γκάις (Mallory Geis), στην αποστολή συμμετείχαν ορειβάτες από το Ομάν, το Πακιστάν και το Νεπάλ.

Από τη στιγμή της χιονοστιβάδας δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με κανένα από τα μέλη της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σίγκρι, το στίγμα τεσσάρων ορειβατών εξακολουθεί να καταγράφεται μέσω GPS.

