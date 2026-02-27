Το Πακιστάν επιβεβαίωσε πως βομβάρδισε το Αφγανιστάν

Η κυβέρνηση του Πακιστάν επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ και σε άλλα αστικά κέντρα, ιδίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια, μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως έπληξε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, σε αντίποινα για φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν· τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τον ΟΗΕ

«Ο Γενικός Γραμματέας του OHE παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων» ανέφερει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων» πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε επίσης ότι «ο ΓΓ του ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».