Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στους Ταλιμπάν – Ολονύκτιοι βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο, μερικές ώρες αφού εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

Παράλληλα, ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

Pakistani military aircraft bombed and destroyed an ammunition depot belonging to the Afghan Taliban.



«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο κ. Χαουάτζα μέσω X.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι διεξήγαγε νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, μετά τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ, σε αντίποινα για πρώτη επίθεση των ισλαμιστών μαχητών στα σύνορα.

Pakistan launches airstrikes on Afghanistan's capital, Kabul.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.