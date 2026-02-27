Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να "συντρίψουν" οποιονδήποτε επιτιθέμενο, μερικές ώρες αφού εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

JUST IN: 🇵🇰 Pakistan launches airstrikes on Afghanistan's capital, Kabul. pic.twitter.com/e3J6mxCrLj — Latest Newz (@latestnewz_) February 27, 2026

Πακιστάν: Κηρύττει πόλεμο το επιτελείο

Παράλληλα, ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο κ. Χαουάτζα μέσω X.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι διεξήγαγε νέες επιθέσεις εναντίον του στρατού του Πακιστάν, μετά τους βομβαρδισμούς της πακιστανικής αεροπορίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές, ιδίως στην Κανταχάρ, σε αντίποινα για πρώτη επίθεση των ισλαμιστών μαχητών στα σύνορα.

«Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Ο στρατός του Πακιστάν βομβάρδισε νωρίτερα την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, και τις επαρχίες Πάκτια και Κανταχάρι, και έκανε λόγο για πάνω από 130 νεκρούς και 200 τραυματίες στις τάξεις των Ταλιμπάν. Φωτογραφίες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν ωστόσο τραυματισμένες γυναίκες από την επίθεση σε νοσοκομεία της Καμπούλ.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν έδωσε στη δημοσιότητα τα φερόμενα πλήγματα που έχει καταφέρει ο στρατός της χώρας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο 27 θέσεις των Ταλιμπάν έχουν καταστραφεί και εννέα έχουν καταληφθεί ενώ περισσότερα από 80 «τανκς, πυροβόλα και οπλισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν καταστραφεί».