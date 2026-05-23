Πακιστανός αξιωματούχος: «Στο τελικό στάδιο μνημόνιο κατανόησης για εκεχειρία στο Ιράν»

«Ένα μνημόνιο κατανόησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν», δήλωσε στο Reuters ένας Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες, την ώρα που η αμερικανική πλευρά συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο.

Ιράν: Αυστηρή η «γραμμή» της Τεχεράνης

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος… υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά από το Νέο Δελχί.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή ρητορική, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ να επιμένει ότι η διαδικασία είναι μακρά και ότι η «εχθρότητα» των ΗΠΑ δεν επιτρέπει γρήγορα αποτελέσματα.

Όπως είπε, οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά» σε μια συμφωνία, ενώ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι αλλάζει συνεχώς θέσεις.