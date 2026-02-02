Μενού

Παλαιστίνη: Ο Μαχμούντ Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές για το κοινοβούλιο της ΟΑΠ

Εκλογές προκήρυξε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, οι οποίες θα αναδείξουν για πρώτη φορά με άμεση ψηφοφορία τα μέλη του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου.

Reader symbol
Newsroom
Μαχμούντ Αμπάς
Μαχμούντ Αμπάς | AP
  • Α-
  • Α+

Εκλογές προκήρυξε την 1η Νοεμβρίου 2026, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, οι οποίες θα αναδείξουν για πρώτη φορά με άμεση καθολική ψηφοφορία τα μέλη του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου.

Πρόκειται για το κοινοβούλιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), όπως μεταδίδει σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Αμπάς, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της ΟΑΠ, εξέδωσε διάταγμα που ορίζει ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός όπως και εκτός της Παλαιστίνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού» σε αυτήν την ψηφοφορία, μεταδίδει το Wafa.

Παλαιστίνη: Ιστορικές εκλογές εγκαινιάζει ο Αμπάς

Μέχρι σήμερα, τα μέλη του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου δεν είχαν εκλεγεί ποτέ, αλλά διορίζονταν ή εκλέγονταν έμμεσα.

Στο Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο, το οποίο επί μακρόν λειτουργούσε ως εξόριστο κοινοβούλιο της ΟΑΠ, κυριαρχεί η Φάταχ, το κίνημα του Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος το ίδρυσε μαζί με τον Γιάσερ Αραφάτ, ιστορικό ηγέτη των Παλαιστινίων που πέθανε το 2004.

Τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, δεν είναι μέλη της ΟΑΠ, ούτε εκπροσωπούνται σε αυτό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ