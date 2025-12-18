Παναμάς: Έσοδα ρεκόρ εισέφερε στη χώρα η Διώρυγα το 2025

Ο Παναμάς κατέγραψε επίπεδο εσόδων άνευ προηγουμένου χάρη στα τέλη για τη διέλευση της διωκεάνειας Διώρυγάς του, κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού των διελεύσεων πλοίων έπειτα από δυο χρόνια μείωσης ελέω ξηρασίας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η ανεξάρτητη αρχή διαχείρισης της υποδομής.

Τα έσοδα από τα τέλη για το υπουργείο Οικονομικών ανήλθαν σε 2,965 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια τελετής με παρόντα τον πρόεδρο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, που παρέλαβε συμβολικά τσεκ από τα χέρια εργαζομένων στη Διώρυγα.

«Σας συγχαίρω με υπερηφάνεια» για το αποτέλεσμα αυτό, είπε ο κ. Μουλίνο στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε λιμενικές υποδομές.

Η θαλάσσια οδός ογδόντα και πλέον χιλιομέτρων, που χρησιμοποιεί υδατοφράκτες με δεξαμενές κι αντλεί γλυκό νερό, επλήγη σκληρά το 2023 και το 2024 από ξηρασία που είχε αποτέλεσμα να μειωθούν θεαματικά οι διελεύσεις πλοίων.

Όμως το 2025, «ο (σ.σ. ημερήσιος) μέσος όρος των διελεύσεων (...) ήταν 33, έναντι 27 την προηγούμενη χρονιά», ανέφερε η αρχή της Διώρυγας του Παναμά σε ανακοίνωσή της.

Κατασκευασμένη από τις ΗΠΑ το 1914 για να συνδέσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό, η Διώρυγα του Παναμά, από την οποία διέρχεται το 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως, έχει εισφέρει πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο κράτος της κεντρικής Αμερικής αφόρου τέθηκε υπό παναμαϊκό έλεγχο το 1999.

Τα τέλη που καταβάλλονται από τα εμπορικά πλοία για τη διέλευση υπολογίζεται πως αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ και το ένα πέμπτο των τρεχόντων εσόδων του εθνικού προϋπολογισμού.