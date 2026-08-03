Πάνω από 3 δισ. ευρώ το κόστος των πυρκαγιών στην Ελλάδα και σε 4 χώρες της Ευρώπης

Βαρύ είναι, μεταξύ αλλών και το οικονομικό τίμημα, των φωτιών που καίνε σε όλη την Ευρώπη, ήδη από τους πρώτους δύο μήνες της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως αποκαλύπτουν σε άρθρο τους οι Financial Times, οι πυρκαγιές και οι καύσωνες που πλήττουν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, αλλά και άλλες περιοχές της Ευρώπης έχουν ήδη κοστίσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ μέσα στο 2026.

Συγκεκριμένα, όπως επισημάινεται, σχεδόν 5 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν καεί μέσα στους δύο πρώτους μήνες της αντιπυρικής περιόδου, με το οικονομικό κόστος να ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ μόνο για τις πέντε χώρες της Ευρωζώνης που έχουν επηρεαστεί περισσότερο: τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Διαβάστε επίσης: Αυτή η χώρα δίνει σε πυροσβέστες τους καλύτερους μισθούς στην Ευρώπη

Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπολογίζει ότι ο μέσος ετήσιος αντίκτυπος των δασικών πυρκαγιών για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Το υπέρογκο κόστος της αποκατάστασης

Οι υπολογισμοί των Financial Times βασίζονται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε αντίστοιχες εκτιμήσεις της γαλλικής κυβέρνησης.

Αφορούν το λεγόμενο «κόστος αποκατάστασης», δηλαδή το ποσό που χρειάζεται προκειμένου οι καμένες εκτάσεις να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, αποτυπώνοντας έτσι την οικονομική τους αξία.

Το κόστος αναδάσωσης και συντήρησης διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το είδος της βλάστησης και την ηλικία των δασών.

Ωστόσο, ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ασφαλιστικές εταιρείες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και τουριστικές δραστηριότητες, την ώρα που η θερινή περίοδος βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Διαβάστε επίσης: Πώς η φωτιά στην Αττική έκανε στάχτη παρθένο δάσος σε λίγα 24ωρα: Η πρόληψη που πρέπει να γίνει «ευαγγέλιο»

Επιπλέον, μακροπρόθεσμα το κόστος αναμέται να πολλαπλασιαστεί, με τα αυξημένα ασφάλιστρα, τα ακίνητα που δεν θα μπορούν πλέον να ασφαλιστούν, τη μείωση της τουριστικής κίνησης και τις σημαντικές δαπάνες για την ενίσχυση του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Στις εκτιμήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται πλήρως οι πιο πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα, όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε νωρίτερα ότι ειδικά συνεργεία αναμένετια να καταγράψουν τις ζημιές, ώστε να προχωρήσει η κρατική στήριξη σε όσους έχασαν τις περιουσίες τους, όπως γράφουν οι Financial Times.

Η Σάρα Μάιερ, ειδική στην οικονομία του κλίματος στο ETH της Ζυρίχης, εκτιμά ότι το πραγματικό οικονομικό κόστος μόνο των πυρκαγιών μπορεί να ξεπεράσει κατά περισσότερο από τρεις φορές τη μέση ετήσια απώλεια έως 2,1 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, που είχε υπολογίσει για τις περιφερειακές οικονομίες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας την περίοδο 2011-2018.

«Αν οι πυρκαγιές φτάσουν στις πόλεις, τότε το κόστος θα είναι κατά πολύ υψηλότερο», προειδοποίησε.