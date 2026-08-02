Αυτή η χώρα δίνει σε πυροσβέστες τους καλύτερους μισθούς στην Ευρώπη

Oι πυροσβέστες στην χώρα μας περνούν κάθε Αύγουστο τη δική τους Οδύσσεια, παλεύοντας σε αντίξοες συνθήκες για να σώσουν τα δάση μας από βιβλική καταστροφή.

Συχνά σε αυτό το έργό λαμβάνουν μέρος χωρίς να τους νοιάζει ότι η σύμβαση τους μπορεί να είναι εποχιακή, να έχουν καταγράψει ένα σωρό απλήρωτα ρεπό, να είναι στα όρια της σωματικής εξάντλησης. Η ανιδιοτέλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό στην εργασία τους.

Τι γίνεται όμως όταν ένας πυροσβέστης θέλει να κάνει καριέρα, να πάει κάπου που να παίρνει ένα αρκετά καλό μισθο, που θα τον βοηθήσει να ζήσει μια ακόμα καλύτερη ζωή;

Ολλανδία ή Ελβετία;

Το νήμα #firefighting στο Reddit απαντά και σε αυτό το ερώτημα. Γίνονται αρκετές αναφορές στην Ελβετία, εκεί όπου οοι τα περισσότερα επαγγέλματα διέπονται από συνθήκες εργασίας αρκετά υψηλού επιπέδου. Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πάντως, ήταν η περίπτωση της Ολλανδίας. Την πλήρη εικόνα μας μας έδωσε ο χρήστης @Deminion48.

Για να δώσω μια εικόνα για τα δεδομένα της Ολλανδίας, ένας απλός πυροσβέστης (όχι δηλαδή αρχηγός ομάδας ή διοικητής) μπορεί να φτάσει μέχρι το κλιμάκιο 7. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 3.600 ευρώ τον μήνα, ως ακαθάριστο βασικό μηνιαίο μισθό για την τυπική πλήρη απασχόληση, που εδώ είναι 36 ώρες την εβδομάδα.

Αν κάποιος διαθέτει επιπλέον ειδικότητα, λαμβάνει ένα πρόσθετο μηνιαίο επίδομα,για παράδειγμα, περίπου 200 ευρώ για τους δύτες. Επιπλέον, εισπράττει κατά μέσο όρο περίπου 500 ευρώ τον μήνα ως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ακατάστατου ωραρίου.

Παρέχεται επίσης αποζημίωση μετακίνησης (για τη διαδρομή από και προς την εργασία, αλλά και για τις απαραίτητες υπηρεσιακές μετακινήσεις) με βάση τη διανυόμενη απόσταση ή με πλήρη κάλυψη των εξόδων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση υπερωριών, οι ώρες αυτές είτε επιστρέφονται ως άδεια είτε πληρώνονται με αυξημένο συντελεστή.

Πάνω σε όλα αυτά, προστίθεται ένα επιπλέον 18,05% επί του ετήσιου ακαθάριστου μισθού, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους μ για παράδειγμα, μέσω της αγοράς ενός ποδηλάτου μέσω του εργοδότη, που προσφέρει φορολογικό όφελος 1.250 ευρώ και απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Αν το ποσό αυτό δεν χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου, καταβάλλεται στον εργαζόμενο στο τέλος του έτους.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες παροχές, υπάρχει πλήρες συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, καθώς και 218 ώρες πληρωμένης άδειας τις οποίες μπορεί κανείς να αξιοποιήσει όπως και όποτε επιθυμεί. Φυσικά, προβλέπονται πληρωμένες άδειες πατρότητας, μητρότητας και γονικής μέριμνας, καθώς και άδειες για ειδικές περιστάσεις ή προσωπικές έκτακτες ανάγκες.

Η άδεια ασθενείας είναι πληρωμένη (εκτός αν υπάρχει μόνιμη αδυναμία επιστροφής στην εργασία, οπότε οποιοδήποτε πόστο εντός της πυροσβεστικής υπηρεσίας θεωρείται κατάλληλο για διάστημα άνω των 2 ετών).

Ορισμένες άλλες δευτερεύουσες παροχές περιλαμβάνουν την εργοδοτική επιδότηση για έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, την ομαδική ασφάλιση αναπηρίας και την ελεύθερη πρόσβαση σε γυμναστήρια.

Ο εισαγωγικός μισθός είναι αισθητά χαμηλότερος, καθώς ξεκινά κανείς από χαμηλότερο κλιμάκιο και στο βαθμό 1 κατά την εισαγωγή του στην Ακαδημία. Η εξέλιξη είναι σταδιακή, ανεβαίνοντας κλιμάκιο και παίρνοντας έναν βαθμό κάθε χρόνο, μέχρι τον βαθμό 10.

Βαθμούς κερδίζει κανείς και κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Ακαδημία (η οποία διαρκεί 2 έως 3 χρόνια), ενώ η αφετηρία δεν είναι απαραίτητα ο βαθμός 1, καθώς εξαρτάται από τον προηγούμενο μισθό, την προϋπηρεσία, τις δεξιότητες και την εκπαίδευση.

Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κυμαίνεται από 25% έως 100% επιπλέον, ανάλογα με τις ώρες εργασίας. Η αμοιβή για εργασία σε μη τακτικό ωράριο (νυχτερινά, Σαββατοκύριακα, αργίες) κυμαίνεται μεταξύ 20% και 65%.

Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού των υπερωριών. Γενικά, προτιμάται η καλύτερη στελέχωση παρά η υπερκόπωση του προσωπικού. Αν δοθούν υπερωρίες, η αποζημίωση γίνεται πρωτίστως με τη μορφή ρεπό και πρόσθετης άδειας. Χρηματική αποζημίωση δίνεται μόνο αν είναι απολύτως αδύνατο να μειωθούν οι ώρες εργασίας σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.

Επιπλέον, οι βάρδιες σε δύσκολα ωράρια κατανέμονται ισότιμα στο προσωπικό ώστε να μοιράζεται το βάρος. Στόχος είναι να μην πιέζεται μια συγκεκριμένη ομάδα να εργάζεται συνεχώς σε μη ευνοϊκές ώρες, καθώς η σταθερή νυχτερινή εργασία θεωρείται ανθυγιεινή.

Έτσι, δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει κανείς να δουλεύει αποκλειστικά Σαββατοκύριακα, αργίες ή νύχτες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς εκτελείται ούτως ή άλλως κατά τις εργάσιμες ώρες.

Τέλος, αμείβονται και οι εθελοντές. Η ετήσια αποζημίωση για έναν απλό εθελοντή πυροσβέστη είναι 427 ευρώ, ενώ για έναν διοικητή ομάδας φτάνει τα 646 ευρώ. Επιπλέον αυτών, υπάρχει ωριαία αμοιβή: για τις εκπαιδεύσεις και τις ασκήσεις η αμοιβή είναι 13,24€ / 15,08€ / 16,72€ / 20,92€ την ώρα.

Για τις πραγματικές κλήσεις εκτάκτου ανάγκης, τα ποσά διαμορφώνονται σε 24,82€ / 28,79€ / 31,73€ / 39,82€ την ώρα, ενώ σε κλήσεις μεγάλης διάρκειας, μετά την 8η ώρα ισχύει μειωμένος συντελεστής (16,53€ / 19,18€ / 21,16€ / 26,54€).

Η πρώτη τιμή αφορά τον βασικό πυροσβέστη, η δεύτερη αυτόν που διαθέτει τουλάχιστον μία ειδικότητα (π.χ. οδηγός, μηχανικός), η τρίτη εκείνον με μία ανώτερη ειδικότητα ή δύο και πλέον απλές ειδικότητες, ενώ η τελευταία τιμή αφορά τον διοικητή ομάδας.