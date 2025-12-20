Πάπας Λέων: Games πριν τον ύπνο και γερμανικά στο Duolingo - Τα παράξενα χόμπι του ποντίφικα

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει, στην Ιταλία και όχι μόνο, είδηση για το πώς περνά ο Πάπας Λέων τον ελεύθερο χρόνο του, όταν, όπως έχει συμβεί σε όλους μας, δεν μπορεί να κοιμηθεί.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, ο ποντίφικας επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του. Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να χρησιμοποιεί μια από τις γνωστότερες εφαρμογές του διαδικτύου, για να μάθει γερμανικά.

Πρόσφατα, αρκετοί πολίτες, από κάθε μεριά του κόσμου οι οποίοι μαθαίνουν, επίσης, ξένες γλώσσες χάρη στην συγκεκριμένη εφαρμογή, είχαν δει να συνδέεται ένας χρήστης με την ονομασία @drPrevost.

Πάπας Λέων - Τα παράξενα χόμπι του

Πρόκειται για το ίδιο όνομα χρήστη που ο Αμερικανός Άγιος Πατέρας των Καθολικών είχε διαλέξει και στο «Χ», πριν την εκλογή του.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica γράφει σήμερα ότι ο αδελφός του ποντίφικα, Τζόν Πρέβοστ, ρωτήθηκε σχετικά από το περιοδικό National Catholic Reporter και απάντησε ότι ο πάπας Λέων συνηθίζει να συνδέεται με το κινητό και να παίζει ένα "έξυπνο" και γνωστό διαδραστικό βιντεοπαιχνίδι, που αποτελεί εξέλιξη του σταυρόλεξου και ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού:

Kάθε παίκτης πρέπει να καταφέρει να συνθέσει μια λέξη η οποία αποτελείται από πέντε γράμματα, κάνοντας, το πολύ, έξι προσπάθειες.

Αν δεν βρήκατε ποιο είναι, π΄ροκειται για το πασίγνωστο «Wordle», ένα παχνίδι που είχε προς στιγμήν γίνει ανάρπαστο την περυσινή χρονιά, δημιουργώντας ένα κύμα χρηστών των socials που μοιράζονταν τις λύσεις τους και τα σκορ τους.

Ο Τζόν Πρέβοστ πρόσθεσε ότι με τον αδελφό του ανταλλάσσουν πληροφορίες σε καθημερινή βάση, σχετικά με το σκορ που πετυχαίνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ότι δεν τον εκπλήσσει το ότι ο ποντίφικας μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογή για να τελειοποιήσει μια, ακόμη, ξένη γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας, εκτός από αγγλικά -που είναι η μητρική του γλώσσα- μιλά ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, και γνωρίζει αρκετά πορτογαλικά. Διαβάζει και μιλά, τέλος, και λατινικά, τα οποία αποτελούν και την επίσημη γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας.