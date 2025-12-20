Οι 5 κανόνες για να διαβάσετε τα αρχεία Επστάιν: Ο ρόλος Τραμπ και οι σωστές συγκρίσεις

Μια αναμενόμενη φρενίτιδα κυριαρχεί στην κοινή γνώμη καθώς φτάνει η προθεσμία για την προσκόμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των λεγόμενων αρχείων Επστάιν.

Για να «γιορτάσει» την ξαφνική απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποδεσμεύσει το υλικό, το Politico εξέδωσε σειρά από οδηγίες απαραίτητες για όσους προσπαθούν να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τα πάντα.

Ο νόμος που υπέγραψε ο Πρόεδρος απαιτούσε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα αρχεία μέχρι την Παρασκευή. Η κυβέρνηση θα μπορούσε φυσικά να παραβιάσει τον νόμο, αλλά ακόμη και η πλήρης συμμόρφωση θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες λόγω του τεράστιου όγκου των εγγράφων που πρέπει να δημοσιευτούν.

Το timing της λίστας Επστάιν

Η δημοσιοποίηση των ακατέργαστων αρχείων από μια πολυετή, υψηλού προφίλ ποινική έρευνα είναι ένα πρωτοφανές γεγονός και θα σηματοδοτήσει την τελευταία στροφή σε μια ακανόνιστη, σοκαριστική προσέγγιση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αξίζει να σταματήσουμε για να σκεφτούμε τι μπορεί να λαμβάνουμε, ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτού του υλικού και, γενικότερα, πώς θα πρέπει να το προσεγγίσουμε υπεύθυνα.

Ό,τι και να προκύψει είναι απίθανο να βάλει τέλος στον «στρόβιλο» των θεωριών συνωμοσίας που σχετίζονται με τον Επστάιν. Πράγματι, είναι πιθανό αυτή η δημοσίευση να διαιωνίσει μόνο αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και να δώσει τροφή για ακόμη περισσότερες από αυτές για τα επόμενα χρόνια.

Φάκελοι Επστάιν - Πέντε κανόνες για «ορθή» ανάγνωση

Με αυτά τα δεδομένα, παρακάτω παρατίθενται 5 βασικοί κανόνες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τον ορυμαγδό πληροφοριών

1. Μην διαβάζετε τα αρχεία

Ίσως να θέλετε να πέσετε με τα μούτρα και να ψάξετε για άσεμνες πληροφορίες όταν αυτές εμφανιστούν, αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ απλώς να μην το κάνετε;

Ως ερευνητικό ζήτημα, είναι επικίνδυνο να αντλείτε πληροφορίες — ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο μια επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου — από έναν μεγάλο όγκο υλικού και να υποθέτετε ότι μπορείτε να τις κατανοήσετε πλήρως.

Πριν καταλήξετε σε οριστικά συμπεράσματα, ιδανικά θα ήταν καλό να εξετάσετε το πλήρες σύνολο των επικοινωνιών μεταξύ των ατόμων κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

Και θα ήταν καλό να καταβάλετε προσπάθειες για να επιβεβαιώσετε γεγονότα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον μέσω πρόσθετων εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων άλλων μαρτύρων και εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων.

Διαφορετικά, διατρέχετε τον κίνδυνο να παρερμηνεύσετε ή να υπερερμηνεύσετε τις περιορισμένες πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας.

Προφανώς δεν μπορείτε να κάνετε όλα αυτά, οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε σοβαρούς δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης με ιστορικό εις βάθος και υπεύθυνης δημοσιογραφίας για τον Έπσταϊν.

2. Κατανοήστε τι είδους έγγραφα διαβάζετε

Αφότου οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν πρόσφατα ορισμένα email του Έπσταϊν, ένα από τα πιο παράξενα χαρακτηριστικά ήταν το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι έπαιρναν τα λόγια του Έπσταϊν ως αυταπόδεικτα.

Κάποιοι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα ένα email που έστειλε ο Επστάιν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ το 2019, δηλώνοντας ότι «φυσικά αυτός [ο Τραμπ] γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Αυτό μπορεί να είναι ή να μην είναι αλήθεια, και ο Γουλφ δεν έχει απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, αλλά ο Επστάιν είναι κυριολεκτικά το λιγότερο αξιόπιστο άτομο που μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα, και εκείνη την εποχή, είχε πολλούς λόγους να θέσει τον Τραμπ (τότε τον εν ενεργεία πρόεδρο) στην ακτίνα της έκρηξης σε περίπτωση σύλληψής του .

Με άλλα λόγια, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις πηγές γεγονότων, τις προκαταλήψεις και τους περιορισμούς τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου που εξετάζετε.

Τα έγγραφα που είναι πιθανό να προσελκύσουν την περισσότερη προσοχή είναι τα υπομνήματα ανακρίσεων του FBI - γνωστά ως 302 στην ορολογία των αρχών επιβολής του νόμου - αλλά δεν μπορεί κανείς απλώς να υποθέσει ότι το περιεχόμενό τους είναι αληθές.

Και δεν διευκρινίζουν εάν η κυβέρνηση προσπάθησε — και ίσως ακόμη και απέτυχε — να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του μάρτυρα. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα υπομνήματα 302 συνήθως δεν δημοσιοποιούνται καθόλου.

3. Η άσεμνη συμπεριφορά δεν είναι ποινικό αδίκημα

Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ευθύνης για εγκληματική συμπεριφορά και της εμπλοκής σε ενοχλητική, ακόμη και ηθικά προσβλητική συμπεριφορά.

Ο κύριος σκοπός της δημοσιοποίησης των αρχείων υποτίθεται ότι ήταν η αποκάλυψη των ελίτ που συμμετείχαν στα εγκλήματα του Επστάιν, αλλά απέφυγαν την λογοδοσία.

Μπορεί να απεχθάνεστε τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς ή να βρίσκετε τη συμπεριφορά του άσεμνη, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ενεπλάκη σε εγκληματική παράβαση.

Αυτή η διάκριση αξίζει να διατηρηθεί. Είστε ελεύθεροι να κρίνετε αυστηρά τον οποιονδήποτε επειδή ήταν κοντά με τον Επστάιν, ιδιαίτερα μετά την καταδίκη του το 2008, αλλά το να είσαι φίλος με έναν κακούργο δεν είναι έγκλημα.

Αν κάποιος γνώριζε τη συνεχιζόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά του Επστάιν και δεν έκανε τίποτα γι' αυτήν, αυτό θα ήταν τρομερό ως ζήτημα βασικής ανθρώπινης ευπρέπειας, αλλά αυτή είναι μια ανάλυση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από γεγονότα, και παρόλα αυτά, δεν θα ανέβαινε στο επίπεδο της ποινικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, εκτός αν το άτομο αυτό εν γνώσει του διευκόλυνε ή απέκρυψε την ανάρμοστη συμπεριφορά.

4. Να είστε επιφυλακτικοί με τις πρόωρες δημοσιεύσεις

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν εμποδίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ να προσπαθήσει να χειραγωγήσει τη ροή των πληροφοριών — για παράδειγμα, προφορτώνοντας τις πρόωρες δημοσιεύσεις με υλικό που είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για την αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να παράγει φαινομενικά επιζήμιες πληροφορίες για άτομα από νωρίς, μόνο και μόνο για να δημοσιεύσει απαλλακτικό υλικό αργότερα στη διαδικασία - αφού μεγάλο μέρος της ζημιάς θα έχει ήδη γίνει - και θα μπορούσε επιλεκτικά να παρακρατήσει υλικό με το σκεπτικό ότι θα εμπόδιζε μια συνεχιζόμενη έρευνα ή θα έβλαπτε την εθνική ασφάλεια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χάσει το πλεονέκτημα της αμφιβολίας εδώ, δεδομένων των μηνών ανατροπών, στριμώξεων, δισταγμών, οπισθοδρομήσεων και εκτροπής.

Ο Τραμπ , ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποδαύλισαν τις θεωρίες συνωμοσίας για τον Επστάιν επί χρόνια.

Το έκαναν ξανά αυτό μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους , μόνο και μόνο για να αντιστρέψουν την πορεία τους τον Ιούλιο με ένα λακωνικό υπόμνημα που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε «λίστα πελατών» του Έπσταϊν και ότι ο Έπσταϊν είχε αυτοκτονήσει — στη διαδικασία, ουσιαστικά απομυθοποιώντας τους εαυτούς τους.

5. Αναρωτηθείτε: Πού είναι ο Τραμπ;

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, αναρωτηθείτε πού βρίσκεται το υλικό που αναφέρεται στον ίδιο τον Τραμπ.

Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτό είναι το υλικό που — επί της ουσίας — θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι Τραμπ και Μπόντι έχουν καταστήσει σαφές ότι ο Τραμπ είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής ό,τι και αν αποτελεί τη νέα ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δεν έχουν καμία νομική βάση να αποκρύψουν πληροφορίες που αφορούν τον Τραμπ, επειδή κάτι τέτοιο δεν θα εμπόδιζε καμία έρευνα.

Επιπλέον, οι πράκτορες του FBI φέρονται να έλαβαν οδηγίες φέτος να επισημαίνουν τυχόν αναφορές στον Τραμπ στα αρχεία. Εάν αυτό αληθεύει, τότε θα είναι πολύ εύκολο να αντλήσουν και να παρουσιάσουν αυτό το υλικό στο κοινό με τις κατάλληλες διορθώσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων.

Περιττό να πούμε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε από την κυβέρνηση Τραμπ να παράσχει εμφανώς αυτές τις πληροφορίες, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε όλα αυτά μέχρι σήμερα — καθώς και της υπερβολικής προσωπικής και πολιτικής αφοσίωσης του Μπόντι στον Τραμπ.

Εάν το υλικό που αφορά τον Τραμπ δεν παρασχεθεί έγκαιρα, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμπλέκεται σε συγκάλυψη πληροφοριών που θα ήταν επιβλαβής για τον πρόεδρο.