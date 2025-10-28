Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό του Ισραήλ σήμερα, Τρίτη (28/10) να πραγματοποιήσει άμεσα «ισχυρές» επιθέσεις στη Γάζα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν υποδομές που φερόμενα χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας, όπως υποστηρίζουν οι εισβολείς ισραηλινοί, πυροβόλησαν στρατιώτες.

Η Χαμάς εκτόξευσε έναν αντιαρματικό πύραυλο και πυροβόλησε στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Ράφα, σηματοδοτώντας μια ακόμη παραβίαση της εκεχειρίας από την ένοπλη ομάδα, αναφέρουν.

Γάζα: «Ισχυρή απάντηση» ετοιμάζει ο Νετανιάχου

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις [της Χαμάς] θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post.

Σε ένδειξη της εύθραυστης κατάστασης της εκεχειρίας, ισραηλινά στρατεύματα δέχτηκαν πυρά στη νότια πόλη Ράφα την Τρίτη και ανταπέδωσαν τα πυρά, δήλωσε στο Associated Press ένας ανώνυμος ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Καθώς ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και αξιωματούχοι ασφαλείας ζυγίζουν μια πιθανή απάντηση σε φερόμενες παραβιάσεις, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιλογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την επέκταση του ισραηλινού ελέγχου στα παλαιστινιακά εδάφη ή την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών με στόχο τους ηγέτες της Χαμάς.

Υπάρχουν ακόμη 13 σοροί αιχμαλώτων στη Γάζα. Η Χαμάς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ανέκτησε τα λείψανα ενός απαχθέντος, τα οποία σχεδιάζει να παραδώσει απόψε.

Ένας βιντεογράφος του AP στη Χαν Γιούνς είδε κάτι που φαινόταν να είναι μια λευκή σακούλα για πτώματα να απομακρύνεται από μια σήραγγα από αρκετούς άνδρες, συμπεριλαμβανομένων μερικών μασκοφόρων μαχητών, και στη συνέχεια να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο.