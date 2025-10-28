Ρωσία: Στη φυλακή 18χρονη που είπε απαγορευμένο τραγούδι κατά του Κρεμλίνου

Μια 18χρονη μουσικός του δρόμου κρίθηκε ένοχη για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού και της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ρουβλίων, αφού πρώτα είχε φυλακιστεί για σχεδόν δύο εβδομάδες στη Ρωσία στις αρχές του μήνα επειδή ερμήνευσε ένα απαγορευμένο τραγούδι κατά του Κρεμλίνου.

Η Ντιάνα Λογκινόβα, φοιτήτρια Μουσικής η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά με το ψευδώνυμο Ναόκο μαζί με το συγκρότημά της, το Stoptime, συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου αφού η ερμηνεία της του δημοφιλούς τραγουδιού «Συνεταιρισμός της Λίμνης των Κύκνων» του εξόριστου Ρώσου ράπερ Noize MC έγινε viral στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λογκινόβα εξέτισε ποινή φυλάκισης 13 ημερών γιατί διοργάνωσε συγκέντρωση που εμπόδισε την πρόσβαση στο μετρό για το κοινό, ένα διοικητικό και όχι ποινικό αδίκημα. Μαζί της άλλα δύο μέλη του συγκροτήματός της εξέτισαν ποινές φυλάκισης μικρής διάρκειας.

Όταν εξέτισε την ποινή της οι αρχές της επέβαλαν την επιπλέον διοικητική ποινή για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού σε σχέση με μια δημόσια εμφάνισή της όπου τραγούδησε ένα άλλο τραγούδι με τίτλο «Είσαι Στρατιώτης».

Η καλλιτέχνης που το έχει γράψει, η Μονετότσκα, ζει στο εξωτερικό και το όνομά της εντάχθηκε στη ρωσική λίστα με τους καταζητούμενους τον περασμένο χρόνο. Έχει επίσης χαρακτηριστεί από τη ρωσική κυβέρνηση «ξένος πράκτορας».

Δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου είπε ότι η Λογκινόβα δεν αφέθηκε ελεύθερη μετά τη δικαστική απόφαση. Αντίθετα, αξιωματικοί του υπουργείου Εσωτερικών την συνόδευσαν από το δικαστήριο με πολιτικό όχημα.