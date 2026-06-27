Παραιτείται o Αλεξάνταρ Βούτσιτς: Πρόωρες εκλογές στη Σερβία

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές.

«Θα παραμείνω πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του σε μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027, όπως επισημαίνει το Reuters.



Serbia President Vucic says to resign within weeks, one year before end of mandate https://t.co/SKGYGtvx9j https://t.co/SKGYGtvx9j — Reuters (@Reuters) June 27, 2026