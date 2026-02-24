Μενού

Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Λούβρου 4 μήνες μετά τη «διάρρηξη του αιώνα»

Η Λοράνς ντε Καρ παραιτείται τέσσερις μήνες μετά τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων 90 εκατομμύρια ευρώ από το Λούβρο.

Μουσειο-λουβρου-ληστεια
Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.
 

