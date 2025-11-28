Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας - Παραδέχτηκε πως είπε ψέματα στο βιογραφικό του

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ιονούτ Μοστεάνου, παραιτήθηκε την Παρασκευή (28/11), αφού ομολόγησε ότι είχε πει ψέματα στο βιογραφικό του σημείωμα για τις σπουδές του, επισημαίνοντας πως δεν ήθελε τα προσωπικά του «λάθη» να αποσπάσουν την προσοχή από την λήψη μέτρων για την προστασία της χώρας από τη Ρωσία.

Αφορμή για την παραίτηση του Μοστεάνου στάθηκε το δημοσίευμα της εφημερίδας Libertatea αυτής της εβδομάδας που ισχυριζόταν ότι το βιογραφικό του σημείωμα περιείχε λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το πότε αποφοίτησε και από ποιο πανεπιστήμιο.

«Η Ρουμανία και η Ευρώπη δέχονται ρωσική επίθεση», έγραψε ο Μοστιανού στον λογαριασμό του στο Facebook, ανακοινώνοντας την παραίτησή του και τόνισε: «Η εθνική μας ασφάλεια πρέπει να προστατευθεί με κάθε κόστος. Δεν θέλω οι συζητήσεις για την εκπαίδευσή μου και τα λάθη που έκανα πριν από χρόνια να αποσπούν την προσοχή όσων ηγούνται της χώρας τώρα από τη δύσκολη αποστολή τους».

Η Ρουμανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων (400 μιλίων) με την Ουκρανία και έχει εντοπίσει επανειλημμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας.

Έχει επίσης αντιμετωπίσει νάρκες που επιπλέουν στα ύδατά της στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Μοστιανού αποτελούσε μέλος της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης συνασπισμού της Ρουμανίας, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο αφού πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές προεδρικές εκλογές. Οι πρώτες προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω υποψιών για ρωσική ανάμειξη.

Ο Φιλελεύθερος Πρωθυπουργός Ίλιε Μπολόγιαν ευχαρίστησε τον Μοστεάνου για τους πέντε μήνες που ανέλαβε τα καθήκοντά του και δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομίας Ράντου Μιρούτα θα εκτελέσει προσωρινά τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας.

Το κόμμα «Ένωση Σώστε τη Ρουμανία», στο οποίο ανήκουν τόσο ο Μοστεάνου όσο και ο Μιρούτα και το οποίο αποτελεί μέρος του κυβερνώντος συνασπισμού, θα ορίσει νέο υπουργό Άμυνας.