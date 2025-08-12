Παραμύθι του Τραμπ ή πραγματικότητα το «ανεξέλεγκτο έγκλημα» στην Ουάσινγκτον;

Αντηχώντας τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις μαζικές διαδηλώσεις του Λος Άντζελες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου χθες (11/8) πως θα επιστρατεύσει την εθνοφρουρά και θα θέσει υπό άμεση ομοσπονδιακή δικαιοδοσία την αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Ο λόγος, όπως υποστηρίζει, η καταπολέμηση του «καλπάζοντος» εγκλήματος στην αμερικανική πρωτεύουσα της περιφέρειας Κολούμπια, σημαδεύοντας την εξέλιξη με τον πομπώδη τίτλο «Ημέρα Απελευθέρωσης».

Συνιστά όμως το έγκλημα στον ομφαλό των ΗΠΑ πραγματικά το επείγον που θέλει να παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ή είμαστε μάρτυρες σε ακόμα ένα επικοινωνιακό τρικ του προέδρου;

Ουάσινγκτον: Αδροί αριθμοί

Ο πρώτος που παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από αυτή του Τραμπ είναι ο ίδιος ο δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, δηλώνοντας ότι η πόλη έχει «δει μια τεράστια μείωση στην εγκληματικότητα» και ότι βρίσκεται «στο χαμηλότερο επίπεδο βίαιων εγκλημάτων των τελευταίων 30 ετών».

Το BBC εξέτασε τα σχετικά στοιχεία και παρουσίασε τους σχετικούς αριθμούς.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ που κηρύσσει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το έγκλημα στην Περιφέρεια της Κολούμπια» αναφέρει «αυξανόμενη βία στην πρωτεύουσα». Στη συνέντευξη Τύπου του, έκανε επανειλημμένες αναφορές στο ότι το έγκλημα είναι «εκτός ελέγχου».

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία για την εγκληματικότητα που δημοσίευσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον (MPDC), τα βίαια αδικήματα μειώθηκαν μετά την κορύφωσή τους το 2023 και το 2024 έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 30 χρόνια.

Συνεχίζουν να μειώνονται, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025.

Τα βίαια εγκλήματα συνολικά μειώθηκαν κατά 26% φέτος σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2024, και οι ληστείες μειώθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με το MPDC.

Τα βίαια εγκλήματα αναφέρονται με διαφορετικό τρόπο από το MPDC και το FBI - μια άλλη σημαντική πηγή στατιστικών στοιχείων για την εγκληματικότητα στις ΗΠΑ. Τα δημόσια στοιχεία του MPDC έδειξαν πτώση 35% για το 2024, ενώ τα στοιχεία του FBI έδειξαν πτώση 9%.

Έτσι, τα στοιχεία συμφωνούν ότι η εγκληματικότητα μειώνεται στην Ουάσινγκτον, αλλά διαφέρουν ως προς το επίπεδο αυτής της μείωσης.

Η πτωτική τάση είναι «αδιαμφισβήτητη και μεγάλη», σύμφωνα με τον Άνταμ Γκελμπ, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης (CCJ), ενός νομικού think tank.

«Οι αριθμοί αλλάζουν ανάλογα με την χρονική περίοδο και τα είδη εγκλημάτων που εξετάζετε», δήλωσε ο κ. Γκελμπ.

«Συνολικά, ωστόσο, υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη και μεγάλη πτώση της βίας από το καλοκαίρι του 2023, όταν σημειώθηκαν κορυφώσεις στις ανθρωποκτονίες, τις ένοπλες επιθέσεις, τις ληστείες και τις κλοπές αυτοκινήτων».

Ουάσινγκτον: Τι ισχύει με τις δολοφονίες

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι «οι δολοφονίες το 2023 έφτασαν στο υψηλότερο ποσοστό πιθανώς όλων των εποχών», προσθέτοντας ότι οι αριθμοί «πηγαίνουν απλώς 25 χρόνια πίσω».

Όταν ρωτήθηκε ο Λευκός Οίκος για την πηγή των στοιχείων, υποστήριξε ότι επρόκειτο για «αριθμούς που παρείχε το FBI».

Το ποσοστό ανθρωποκτονιών όντως αυξήθηκε το 2023 σε περίπου 40 ανά 100.000 κατοίκους - το υψηλότερο ποσοστό εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του FBI.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ - ήταν σημαντικά υψηλότερο τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το ποσοστό ανθρωποκτονιών μειώθηκε το 2024 και φέτος έχει μειωθεί κατά 12% σε σχέση με το ίδιο σημείο πέρυσι, σύμφωνα με το MPDC.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην πρωτεύουσα είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο, σε σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Από τις 11 Αυγούστου, έχουν σημειωθεί 99 ανθρωποκτονίες μέχρι στιγμής φέτος στην Ουάσινγκτον - συμπεριλαμβανομένης μιας 21χρονης ασκούμενης στο Κογκρέσο που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε διασταυρούμενα πυρά, μια υπόθεση στην οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου του.

«Το επίπεδο βίας στην Περιφέρεια παραμένει ως επί το πλείστον υψηλότερο από τον μέσο όρο τριάντα δωδεκάδων πόλεων στο δείγμα μας», μας είπε ο κ. Gelb από το CCJ.

«Αν και η πτωτική της τάση είναι συνεπής με αυτό που βλέπουμε σε άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε.

Η ανάλυσή της δείχνει ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον μειώθηκε κατά 19% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος 2025), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αυτή είναι μια ελαφρώς μεγαλύτερη πτώση από τη μέση μείωση του 17% στις πόλεις του δείγματος μελέτης του CCJ.

Πηγή: BBC