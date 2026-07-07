Παραπονιέσαι Έλληνα; Καύσωνας με 42άρια στην Ισπανία μέχρι την Πέμπτη

Αν δυσφορείτε ήδη με τον υδράργυρο που ανεβαίνει, απλά αναλογιστείτε ότι ο καύσωνας στην Ισπανία θα μπορούσε να φτάσει μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής Ισπανίας. Αφορά τμήμα της Καταλονίας, της Βαλένθια και της Σαραγόσα, σηματοδοτώντας «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στον πληθυσμό.

Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί ως την Πέμπτη (9/7). Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με πολύ μικρή ανάπαυλα στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού.

Ισπανία: Πιο καυτή απ' ό,τι συνήθως

Ο τωρινός καύσωνας είναι ο δεύτερος του καλοκαιριού ύστερα από έναν Ιούνιο που αποδείχθηκε ο δεύτερος πιο ζεστός από τότε που άρχισαν να τηρούνται μετρήσεις, «με μέση θερμοκρασία υψηλότερη κατά 3,2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τη φυσιολογική, η οποία έχει ξεπεραστεί μόνον από αυτή του 2025», υπενθύμισε η Aemet.

Η Ισπανία αντιμετώπισε επίσης το περσινό καλοκαίρι τις χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της.

Η αύξηση των κυμάτων καύσωνα και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους αποτελούν ιδανικό συνδυασμό για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση ή θαμνώδεις εκτάσεις, οι οποίες ξεσπούν πιο εύκολα όταν η βλάστηση και το έδαφος είναι ξερά.